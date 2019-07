Los conservadores ganan las elecciones en Grecia desbancando aTsipras

¿Qué mantiene llenos los vuelos a Grecia?

Solidaridad

"Aún no he reservado una habitación de hotel porque me gustaría que los griegos recibieran el dinero, no una compañía europea", dice Heike Bohe. A pesar de los turistas, los negocios locales siguen sufriendo. Las reservas de última hora de este año cayeron un 40 por ciento comparadas con el mismo período de 2014.