"Los bosques son como catedrales"

DW: En Turquía, se están talando decenas de miles de árboles en el Monte Ida. Hay muchas protestas en la región. ¿Qué significa la deforestación para el área?

Es una catástrofe, especialmente para Turquía. En verano puede hacer mucho calor allí y donde no hay bosque, hay sequia en las montañas. Y sabemos por las investigaciones actuales realizadas en Alemania que los bosques pueden reducir las temperaturas de verano hasta en 10 grados en promedio. En Turquía también. Especialmente en el contexto del cambio climático, en que el clima se vuelve más cálido y seco, cada árbol es indispensable.

También hay planes para expandir la industria minera y permitir proyectos mineros en otros lugares. En otras palabras, este proyecto en Turquía es también un símbolo, igual que el Bosque de Hambach en Alemania. Este tiene solo dos kilómetros cuadrados y es un símbolo de la deforestación que ya no podemos permitirnos hoy en día. Es similar a lo que pasa en Turquía. Sólo que ahí hay menos bosques.

Peter Wohlleben, guardabosque y autor.

La compañía minera canadiense Alamos Gold planea usar cianuro para recuperar el oro extraído en Turquía. ¿Cuáles son los efectos del cianuro?

El cianuro es muy tóxico. Si se mezcla con agua, tiene efectos muy negativos sobre la población y la naturaleza. Por esta razón, no debería utilizarse y en la UE su uso ha sido prohibido desde 2010. También existen alternativas y procesos suaves basados en el maíz, entre otras cosas. Por lo tanto, es doblemente condenable que se siga utilizando cianuro que es puro veneno para el medio ambiente.

La compañía Alamos Gold ha prometido volver a plantar bosques en Turquía cuando termine la extracción de oro en seis años. ¿Puede el bosque recuperarse?

De ninguna manera. También se han realizado estudios sobre este tema en Alemania. Solíamos tener bosques centenarios en Alemania e incluso después de cien años no hay ningún bosque real creado mediante la reforestación. Es importante saber que el número de árboles no es decisivo. Se talan muchos árboles viejos y se plantan muchos árboles jóvenes. Pero incluso 100 árboles jóvenes no sustituyen a un árbol viejo. Los árboles que se talan ahora tienen a veces varios cientos de años de antigüedad. Los nuevos árboles no podrán reemplazar al viejo bosque por lo menos durante los próximos siglos. A pesar de que las nuevas plantaciones se vean verdes, esto sigue siendo una catástrofe.

¿Cuánto tiempo tardaría en volver a haber un bosque equivalente?

Conocemos estas reforestaciones en zonas de minería a cielo abierto de lignito en Alemania. Si todo sale bien, se necesitarán unos 500 años para que surja un verdadero bosque. Considerando los problemas actuales como el cambio climático, la erosión y otros, 500 años es simplemente demasiado tiempo. La mejor solución es dejar el bosque en paz tal como está.

Buscando oro en el Monte Ida en Turquía.

¿Qué importancia tienen estos viejos bosques?

Hoy en día siempre miramos a los ecosistemas desde el punto de vista del servicio que brindan. ¿Qué hacen por nosotros, por el clima? No cabe duda de que los bosques antiguos contribuyen enormemente a la extracción de CO2 del aire y al enfriamiento del medio ambiente. Pero déjeme plantear otra pregunta. ¿Por qué se reconstruye Notre-Dame en París? ¿Qué hace Notre Dame para proteger el clima y el medio ambiente? Nada en absoluto. Es un objeto cultural y es maravilloso que se reconstruya. Los bosques antiguos son como catedrales. Si ya no queremos preservar estos bosques, eso dice mucho sobre nuestra sociedad actual. Ya no nos queda mucha naturaleza. Deberíamos dejar lo poco que queda en paz.

El bosque de Hambach en Alemania.

¿Qué edad tienen los bosques en Alemania?

Ya solo quedan muy pocos bosque centenarios en Alemania. Aquí, los árboles tienen una edad promedio de 77 años.

También en Turquía apenas quedan bosques realmente antiguos. Tenemos una responsabilidad aquí en Europa y en los países vecinos y quizás no deberíamos mirar tanto a Brasil. Brasil todavía tiene el 70 por ciento de la selva amazónica original. Actualmente tenemos graves problemas aquí, en nuestra región.

Peter Wohlleben es un guardabosques y autor de libros sobre el tema de los bosques. Su libro "La vida secreta de los árboles" es un éxito mundial y se tradujo también al español.

