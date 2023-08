Imagen: Adobe Stock

Los alemanes y sus papas

Ya sean salteadas, en ensalada o fritas - los alemanes adoran las papas. ¿Por qué ese tubérculo de América gusta tanto a los alemanes? Una pregunta que nos responde la reportera de Euromaxx Hannah Hummel.

Imagen: DW

La estrella del violonchelo Abel Selaocoe

El violonchelista Abel Selaocoe combina la música de su natal África con obras de maestros barrocos. Y arranca a su instrumento sonidos extraordinarios: lo hace sonar como flauta mientras él hace beatboxing.

Imagen: DW

Instagram vs. realidad: Ámsterdam

Flores multicolores, canales, edificios históricos - así se presenta Ámsterdam en Instagram. Pero ¿cuánto de realidad hay en ello? Nuestra conclusión: la ciudad no cumple con todo lo prometido en las redes sociales.

Imagen: DW

Tomando café en Trieste

Trieste, en el nordeste de Italia, es conocida entre otras cosas por el elevado consumo de café. La reportera de Euromaxx Meggin Leigh fue allí a buscar el espresso perfecto.

Imagen: DW

Aparentemente incompletas: esculturas de Bruno Catalano

A las figuras del escultor francés Bruno Catalano les falta algo, pero precisamente eso les confiere su encanto. El artista retrató a más de 400 personas - y todas son viajeros con una maleta.

Horarios de emisión:



DW Español

VI, 18.08.2023 – 23:30 UTC

SÁ 19.08.2023 – 01:30 UTC

SÁ 19.08.2023 – 06:03 UTC

SÁ 19.08.2023 – 11:30 UTC

SÁ 19.08.2023 – 14:30 UTC

SÁ 19.08.2023 – 20:30 UTC

DO 20.08.2023 – 03:30 UTC

DO 20.08.2023 – 08:30 UTC

DO 20.08.2023 – 16:30 UTC

DO 20.08.2023 – 21:30 UTC

LU 21.08.2023 - 07:30 UTC

LU 21.08.2023 – 12:03 UTC

MA 22.08.2023 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6