Los adversarios de Boris Johnson cierran filas

Boris Johnson desató una tormenta con su decisión de suspender las sesiones parlamentarias desde el 10 de septiembre hasta dos semanas antes de la fecha prevista para el "brexit”. En los últimos días ha habido manifestaciones espontáneas de protesta, pero los adversarios del premier actúan principalmente tras bambalinas.

Mucho tiempo no les queda. La próxima semana será decisiva. El Parlamento sesionará por primera vez tras el término de las vacaciones de verano y, hasta entonces, debe haber un plan. La mayoría de los parlamentarios está en contra de abandonar la UE sin acuerdo alguno. Y cada vez son más los que quieren forzar a Boris Johnson a descartar esa alternativa. Es una lucha de poder entre el Parlamento y el Ejecutivo, en la cual los legisladores se encuentran bajo presión, dado que el premier les quita tiempo para ponerse de acuerdo.

El político laborista y jefe de la comisión del "brexit”, Hilary Benn, admite estar nervioso. Todavía no está claro si los adversarios de Johnson lograrán acordar una postura común. "Debemos ser simplemente más efectivos que él”, afirma. Pero justamente eso es lo que la oposición no ha conseguido hasta ahora.

Otro referéndum

Benn tiene la esperanza de que, la próxima semana, el Parlamento pueda despachar una ley que, en el caso de un "brexit” sin acuerdo, pida otra prórroga. Cada legislador debe auscultar su conciencia, opina el laborista, quien considera que solo un nuevo plebiscito puede sacar al país de la crisis: "La gente tiene ahora una idea de qué es el ‘brexit'. Debería decidir de nuevo si verdaderamente es eso lo que quiere”.

También Lara Spirit, de la organización juvenil "Our Future, Our Choice” (OFOC), lucha por un segundo referéndum. Este fin de semana acudirá con sus amigos a una manifestación de las que han convocado los activistas en todo el país.

Ian Thomasson quere un segundo referéndum.

La idea de un segundo referéndum divide a la nación. En la peluquería "Room Thirty Two” generalmente no se habla de política. Pero ahora las cosas son diferentes. Los peluqueros Ian y Melvin no se ponen de acuerdo. Melvin es un convencido partidario del "brexit”, mientras Ian votó por la permanencia en la UE y espera que un segundo plebiscito pueda detener la salida. Melvin no cree que esa sea una solución. Considera poco democrático que los políticos llamen a votar tantas veces como sea necesario, hasta obtener un resultado que les guste. Pero, pese a respaldar la línea de Johnson, no le parece correcto suspender el Parlamento.

Un juego arriesgado

¿Cuán realista es la posibilidad de que los políticos se pongan de acuerdo este fin de semana? Hugo Dixon, vicepresidente de la campaña "People's Vote”, que promueve un segundo plebiscito, piensa que la probabilidad es alta.

Hugo Dixon.

A su juicio, con su decisión, Johnson hizo que sus oponentes se unieran. Indica que también algunos tories moderados están furiosos y ahora estarán dispuestos a colaborar con partidos adversarios. Dixon estima que la posibilidad de frenar el "brexit” es mayor que nunca. Pero no todos son tan optimistas.

De todos modos, está claro que el juego de Johnson es arriesgado. Si en la cumbre de fines de octubre consigue convencer a la UE de hacer nuevas concesiones con respecto al acuerdo del "brexit”, a los parlamentarios británicos prácticamente no les quedaría más alternativa que apoyarlo. Pero si el Parlamento no logra inducir a Johnson a cambiar de actitud y la UE se mantiene firme, ya no se podría evitar un "brexit” duro.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |