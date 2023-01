Los "99 Luftballons" de Nena dieron la vuelta al mundo hace 40 años

En enero de 1983, la música pop dominaba las listas internacionales. Phil Collins era número uno en Reino Unido con "You Can't Hurry Love". En Estados Unidos, Men at Work, con "Down Under", y Hall & Oates con "Maneater" compartieron la primera posición de las listas Billboard. En Alemania, Culture Club estaba en la cima con "Do You Really Want To Hurt Me".

En ese entonces surgió en la escena musical de Alemania una alternativa al pop de superestrellas anglófonas. Era un nuevo tipo de música con letras en alemán más allá de la canción de moda, bailable, con sonidos de sintetizador, batería electrónica, y también un poco loca. Las letras eran coloridas, divertidas e imaginativas. Spliff, Peter Schilling, Trio, Hubert Kah: todos ellos son representantes de esta "Nueva Ola Alemana" (Neue Deutsche Welle).

Un mensaje que dará la vuelta al mundo

Entre todos los representantes masculinos de la Nueva Ola Alemana, una joven saltó a los escenarios, con cara pícara, pelo alborotado, grandes pendientes y una voz fresca. Se llama Gabriele Kerner -conocida como Nena- y era la vocalista del grupo "Nena". Es precisamente en ese enero de 1983 cuando la banda demostró que la Nueva Ola Alemana era algo más que diversión electrónica punky. Nena tenía un mensaje que dio la vuelta al mundo.

El álbum debut "Nena", publicado el 14 de enero de 1983, incluyó su primer éxito "Nur geträumt", así como la inicialmente ingenua "99 Luftballons". Rápidamente quedó claro que Nena se dirigia a los belicistas que mantenían en vilo al mundo en aquel momento: la Unión Soviética y Estados Unidos.

El grupo "Nena" debe su nombre al apodo de su cantante Nena.

Todo por 99 globos

En esta situación altamente explosiva, el mayor temor de la gente era que alguien apretara el "botón rojo" y desencadenara la aniquilación nuclear. Este es exactamente el tipo de situación que Nena describe en la canción "99 Luftballons". Alguien imagina que la maquinaria bélica se pone en marcha porque algún radar identifica globos inofensivos como una amenaza. La situación recrudece, todos los países se ven arrastrados, todos quieren la guerra y el poder, y al final no queda nada. La canción termina con las líneas:

"99 años de guerra

No dejaron lugar para los vencedores

Ya no hay ministros de guerra

Y tampoco aviones a reacción

Hoy hago mi ronda

Veo el mundo en ruinas

Encontré un globo

Piensa en ti y déjalo volar".

Sin posibilidades de éxito

Los dos compositores del grupo, Uwe Fahrenkrog-Petersen y Carlo Carges († 2002) no se reunieron en un principio para escribir una canción así. Todo es producto de la casualidad. Fahrenkrog-Petersen probó su nuevo sintetizador, se inspiró en el electro-funk que acababa de llegar de Estados Unidos e intentó integrar este ritmo funky con el sonido New Wave que estaba de moda. Carges tenía la letra en el bolsillo y resultó que encaja con esa melodía.

El grupo estaba convencido de la canción y quería lanzarla como primer sencillo del nuevo álbum. Pero a la compañía discográfica no le importó. En su momento dijeron que la canción no tenía estribillo y que ninguna emisora de radio la pasaría.

Uwe Fahrenkrog-Petersen (izquierda) y Carlo Karges (2º a la derecha) escribieron "99 Luftballons".

Una maravilla en el extranjero

Finalmente, el grupo se sale con la suya y lanza el tema, a finales de enero de 1983. El 28 de marzo de ese año alcanzó el primer puesto en las listas alemanas y luego dio la vuelta al mundo: número 1 en Japón, Australia, Canadá y México. La canción alemana también se hace famosa en Estados Unidos y, finalmente, alcanza el segundo puesto en las listas Billboard, en diciembre del 83. A día de hoy, ninguna canción en alemán ha llegado más alto en Estados Unidos.

Sin embargo, la carrera internacional de Nena no llegó a materializarse. Aunque tuvo éxito en Alemania como grupo y más tarde como solista, en el extranjero sigue siendo el rostro del éxito de una sola canción: "99 Luftballons". Pero el mensaje se mantiene, y vuelve a ser contingente a la vista de la guerra en Ucrania.