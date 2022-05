Nosferatu the Vampyre (1979)

El director de cine Werner Herzog rindió homenaje al clásico Nosferatu de Murnau con una nueva versión titulada "Nosferatu: Phantom of the Night". Protagonizando el papel de Drácula, Klaus Kinski se inspiró visiblemente en las expresiones de Max Schreck, el vampiro original de la película de Murnau. En 1988, Kinski volvió a interpretar al vampiro en "Nosferatu in Venice".