Londres no vetará pena de muerte de los "Beatles" yihadistas

El Reino Unido no bloqueará la extradición a Estados Unidos de dos ciudadanos británicos acusados de pertenecer a una célula del Estado Islámico (EI) que secuestraba y decapitaba rehenes en Siria, a pesar de que la Justicia estadounidense contempla la pena de muerte para este tipo de delitos.

En casos de extradición, el Gobierno de Londres suele pedir a los países solicitantes garantías para asegurarse de que ciudadanos británicos no serán condenados a muerte.

"The Beatles"

Los presuntos terroristas son los últimos dos miembros de una conocida célula islámica bautizada como "The Beatles", en referencia al acento británico de sus integrantes, que fue capturada por combatientes kurdos sirios en enero.

El diario The Telegraph citaba hoy (23.07.2018) una carta filtrada del ministro del Interior, Sajid Javid, al fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, asegurando que el Gobierno de Londres no buscaría garantías para el juicio. Sin embargo, esto se refiere a este caso concreto e insiste que no ha cambiado su política general de seguir haciéndolo en el caso de ciudadanos británicos extraditados.

"Soy de la opinión de que hay fuertes motivos para no requerir garantías contra la pena de muerte en este caso específico, así que no se requerirán esas garantías", escribió Javid el mes pasado, según una transcripción de la carta que publica hoy el diario.

Amnistía Internacional reprocha la medida

Por contra, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) censuró hoy la decisión tomada por Javid, que calificó de "preocupante". "El ministro del Interior debe insistir tajantemente en que la posición del Reino Unido sobre la pena de muerte no ha cambiado y debe pedir garantías sólidas de que no será usada", dijo un portavoz de AI.

Allan Hogarth, de Amnistía Internacional, consideró que el caso "pone en grave peligro la postura británica como fuerte defensor de la abolición de la pena de muerte". "En momentos en que el resto del mundo se mueve cada vez más hacia la abolición, esta presunta carta del ministro del Interior al fiscal general estadounidense marca un enorme paso atrás", señala.

Alexanda Kotey, de 34 años, y El Shafee Elsheikh, de 30, son requeridos por presunto encarcelamiento, tortura y asesinato de rehenes, según había informado antes The New York Times.

Los dos formaban parte de un grupo de cuatro hombres que incluía también a Mohamed Emwazi, apodado "John el Yihadista", conocido por aparecer en videos de ejecución de occidentales como el periodista James Foley, entre otros, y abatido en un ataque aéreo en 2015, así como al nativo Aine Davis, encarcelado en Turquía.

FEW (dpa, EFE)

