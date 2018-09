Londres acelera planes para enfrentar un brexit sin acuerdo

El Gobierno británico decidió acelerar sus planes de contingencia para una salida de la Unión Europea sin acuerdo, a pesar de que subrayó al mismo tiempo algunas de las dificultades que implicaría ese escenario para los ciudadanos y las empresas británicas.

Durante una reunión extraordinaria de más de tres horas para abordar el brexit, el Ejecutivo británico consensuó "continuar acelerando las preparaciones para un 'no acuerdo' en las próximas semanas y meses", según detalló tras el encuentro un portavoz de la primera ministra, la conservadora Theresa May.

Londres mantiene la confianza en que el diálogo con Bruselas llevará a una ruptura negociada con los 27 socios comunitarios, pero considera que debe prepararse para "todos los escenarios posibles", afirmó esa fuente.

Al término de la reunión del gabinete, a la que asistió, además de los principales ministros, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, el Ejecutivo divulgó una nueva serie de documentos técnicos que analizan el impacto de una salida de la UE sin acuerdo en diversos sectores.

En ese escenario, dejaría de estar garantizada la gratuidad del "roaming" telefónico, se vería dificultada la homologación de licencias de conducir de los británicos en otros países europeos y se complicarían las relaciones empresariales entre ambos lados del Canal de la Mancha, según advierte el Ejecutivo en los 28 informes publicados hoy (13.09.2018).

"Creo que debemos ser honestos. Si se produjera un escenario de 'no acuerdo', que no es lo que nosotros deseamos, afrontaríamos ciertos riesgos y problemas a corto plazo", indicó a la BBC el ministro para el "brexit", Dominic Raab. Aseguró asimismo que, si no se llega a un pacto, Londres no abonará la factura completa de salida que se acordó el año pasado, cifrada en unos 39.000 millones de libras (43.680 millones de euros).

El Gobierno sigue considerando "improbable" la ruptura sin acuerdo y continúa confiando en llegar a un pacto en base al plan que presentó May en julio, que propone crear un área de libre comercio para mercancías con la UE.

(efe, dpa)

