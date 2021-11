Lo que piensan los bielorrusos sobre los migrantes en su frontera

"Llevé en mi maleta un abrigo de lana, un chaleco, bufandas, guantes, una manta y una chaqueta. Con gratitud, la ropa se distribuyó rápidamente. A una mujer delgada le quedaba bien el abrigo negro, a otra le puse yo mismo los guantes. Me extendió su mano fría, haciendo que se me saltaran las lágrimas". Esto fue escrito por una bloguera de Minsk, que desea permanecer anónima en los medios de comunicación. Fue una acción espontánea de su parte para ayudar a los migrantes en Minsk después de haberlos visto esperando fuera de un centro comercial en el centro de la ciudad.

Su publicación en Facebook tiene ahora más de 500 "me gusta" y ha sido compartida más de 50 veces. Pero la bloguera no solo es alabada en los comentarios: está dando de comer a personas que pagaron al gobierno bielorruso solo para llegar a Alemania. "No huyen de la guerra y la represión", se acusa. En los comentarios también se dice que la mayoría de los migrantes están probablemente en mejor situación que los bielorrusos, que también sufren.

En lo que respecta a migrantes del Oriente Medio, los bielorrusos están divididos. Mientras que algunos los ven como víctimas de los regímenes, otros hablan de su ropa cara y sus modernos teléfonos móviles y de su deseo de llegar a la "Alemania rica". Los que simpatizan con ellos son acusados de apoyar al régimen del gobernante Alexander Lukashenko, que a su vez provocó toda esta crisis.

Migrantes cerca del centro comercial "Galereya" en Minsk.

"Son personas como nosotros, independientemente del color de su piel"

La fotógrafa Daria Sapranetskaya dice que ha notado más migrantes en Minsk desde el final del verano. "En otoño hubo más y más. Antes se pensaba en los turistas, se pensaba que Bielorrusia se había vuelto atractiva para la gente de Oriente Medio por alguna razón. Ahora los vemos con sacos de dormir y mochilas". Pero no ha notado reacciones negativas de los ciudadanos en la calle: "Si los bielorrusos no están satisfechos con algo, lo discuten en casa o en la web".

Daria también llevó ropa a los migrantes. "No es asunto mío por qué y a qué vinieron. Los considero seres humanos, igual que nosotros, sin importar el color de piel que tengan", dice, y añade: "Una niña que aún no puede caminar estaba sentada en una mochila sobre el regazo de su madre, sin zapatos, solo con calcetines. Una niña mayor, de unos dos años, solo llevaba un pijama. No tenían gorras. Sería un peligro para la vida de los niños viajar así a la frontera bielorrusa-polaca".

Daria lamenta que no todos sus compatriotas aprecien lo que hace. Algunos le preguntan si también ayuda a los bielorrusos. Dice: "Si ves a gente necesitada y puedes ayudar, entonces ayudas. Me da pena la gente que se está congelando en la calle".

"No tengo lástima por nadie que juegue del lado de mi enemigo"

Aleksey Leonchik, fundador de la Fundación ByHelp, ayuda a los bielorrusos afectados por la represión y también a los que han tenido que abandonar el país a causa de ella. En su opinión, hay una diferencia entre los refugiados bielorrusos y los migrantes que quieren llegar a Occidente a través de Bielorrusia. "Estas personas compran deliberadamente billetes de viaje a Lukashenko", dice Alexey. De este modo, dice, ayudan a financiar el régimen y aumentan la presión sobre países como Polonia y Lituania que promueven cambios democráticos en Bielorrusia.

Si bien considera a los migrantes como víctimas de regímenes totalitarios, al mismo tiempo señala que tienen la opción de comprar un billete a Bielorrusia o no. "No compraría un billete a un dictador. Cualquiera que juegue del lado de mi enemigo, no me inspira ninguna simpatía", subraya.

Alexey Leonchik, impulsor de la Fundación ByHelp.

"El delito de odio es la línea que no debe cruzarse"

Pero, ¿existe una sola actitud "correcta" hacia los migrantes? La activista de derechos humanos Nasta Loika, que ha trabajado con refugiados durante muchos años, dice que las sociedades democráticas, en particular, se basan en que personas diferentes con opiniones diferentes intenten convivir. "No se puede llamar a acciones discriminatorias o violentas contra estas personas. El delito de odio es la línea que no debe cruzarse", explica.

Nasta ve dos reacciones de los bielorrusos en la actualidad: "los insultos en Internet y la incitación al odio contra los migrantes, por un lado, y la ayuda y la simpatía, por otro". El rechazo hacia los inmigrantes no es infrecuente entre la gente, dice, ya que suelen desconfiar de los extraños que difieren en idioma, apariencia, cultura y religión. "Pero como los humanos somos seres inteligentes, hablamos de discriminación y pedimos que se preste atención cuando uno se encuentra con prejuicios y estereotipos. Basándose en los hechos, uno puede cambiar su actitud", dijo Nasta.

