Lo que hay tras la reducción de tropas estadounidenses en Alemania

El anuncio de la retirada de tropas estadounidenses de Alemania no fue sorpresivo. El presidente Donald Trump y el exembajador de Estados Unidos en Alemania, Richard Grenell, venían amenazando con "castigar" a este país por su gasto militar demasiado bajo desde el punto de vista de la Casa Blanca. El Gobierno de Berlín supo oficialmente de la decisión recién este lunes (15.06.2020) y al parecer los aliados de la OTAN ni siquiera fueron informados. Por lo menos así se puede interpretar la respuesta que dio el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, a una pregunta de DW en un encuentro con la prensa: "La semana pasada era todavía un reporte periodístico no confirmado. Ahora tenemos una confirmación". El presidente Trump se refirió brevemente al asunto, al ser consultado por un reportero. "Todavía sigue sin estar claro cómo y cuándo se llevará esto a la práctica. Por eso es importante que en la OTAN sostengamos un diálogo al respecto", opinó Stoltenberg, en Bruselas. Y agregó que, por lo demás, los ajustes en la cantidad de tropas no son nada nuevo, sino algo absolutamente normal.

Las palabras de Trump abrieron, sin embargo, muchos interrogantes. Aquí respondemos a algunos:

¿Cuántos uniformados serán retirados de Alemania?

El presidente Trump dice que en estos momentos habría 52.000 soldados estadounidenses en Alemania, y que él se propone reducir ese número a unos 25.000. En realidad, hay actualmente en Alemania 34.500 soldados y cerca de 17.000 empleados civiles de las Fuerzas Armadas norteamericanas, según datos del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Una reducción de los soldados a 25.000, significaría la retirada de 9.500. El número de efectivos militares estadounidenses en suelo germano, de hecho, fluctúa de todos modos, porque hay rotación de tropas y en ocasiones hay contingentes más grandes realizando ejercicios militares de la OTAN en la base de entrenamiento de Grafenwöhr.

Trump y su mujer de visita en la base de Ramstein, en 2018.

¿Qué tipo de tropas estadounidenses están emplazadas en Alemania?

Estados Unidos mantiene en Ramstein una gran base aérea, que sirve de pivote para misiones en el Medio Oriente, en Afganistán, Irak y África. En Landstuhl posee un gran hospital militar. En Wiesbaden y Stuttgart se encuentran los centros de comando para operaciones en África y Europa. En Grafenwöhr está el mayor campo de entrenamiento de la OTAN. En Rheindahlem está estacionado un escuadrón de aviones de combate F-16. Estas tropas son parte de las estructuras defensivas de la OTAN en Europa. No hay allí, contrariamente a lo sostenido por Trump, mayores contingentes de combate destinados a la defensa de Alemania. Según los expertos, el traslado o la retirada de estas estructuras sería factible, pero muy caro. Desde el punto de vista militar y estratégico, una reducción de la presencia estadounidense tendría poco sentido.

¿Por qué retira soldados Estados Unidos?

Donald Trump no oculta que se trata de una medida política punitiva. "Reduciremos a 25.000 y veremos qué pasa", señaló el lunes. A su juicio, Alemania ha burlado por décadas a Estados Unidos en asuntos comerciales, con su superávit de exportaciones y la compra de gas natural a Rusia. A todas luces, con la reducción de tropas se pretende inducir ahora a Berlín a modificar su política comercial.

¿Quién financia estas tropas?

En la OTAN rige el principio de que los costos del emplazamiento de tropas y las operaciones son solventados por el país que las envía. Los costos de personal de todos los uniformados estadounidenses estacionados en Europa son pagados con fondos del presupuesto militar de Estados Unidos. En 2019, Washington gastó en ello unos 30.000 millones de euros. Eso equivale a cerca de un cinco por ciento del presupuesto total del Pentágono. No es correcta la aseveración de Trump de que Alemania le debe miles de millones de dólares a Estados Unidos por los soldados emplazados en este país. Cada miembro de la OTAN paga por sus propias tropas. Los soldados alemanes que se encuentran en Afganistán, por ejemplo, son financiados por Alemania, y no por la OTAN.

¿Tienen los países de la OTAN deudas impagas con la alianza?

La OTAN no es un club cuyos miembros deban pagar cuotas. La alianza dispone solo de un presupuesto conjunto relativamente pequeño, de 2.100 millones de euros anuales, para el cuartel general y la infraestructura. Alemania y Estados Unidos aportarán a partir de 2021 iguales cantidades: un 16 por ciento cada uno. El resto se reparte proporcionalmente entre los demás miembros.

La meta del dos por ciento para gastos de defensa

En 2014, es decir, antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, los países de la OTAN se comprometieron a elevar sus gastos militares al dos por ciento de su respectivo PIB hasta el año 2024. Alemania no cumplirá esa meta sino, probablemente, hasta el 2031. Por el momento, ocho países cumplen este objetivo de la OTAN. La mayoría de los otros va por buen camino, afirma siempre Stoltenberg. El reproche de Trump de que Alemania incrementa su presupuesto militar con demasiada lentitud es, por lo tanto, correcto. No obstante, en cifras absolutas, Alemania es, después de Estados Unidos, el segundo país de la alianza que más dinero destina a su presupuesto de defensa.

(ers/few)

