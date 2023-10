Lo que hay que saber de los Rolling Stones en 13 datos

La legendaria banda británica The Rolling Stones es noticia por el lanzamiento de su nuevo álbum. Pero en su historia hay muchos otros datos esenciales.

La legendaria banda de rock The Rolling Stones lanzó su primer álbum en casi dos décadas y amplía así una larga historia marcada, entre otros, por estos datos y momentos.

Los inicios de la leyenda

12 de julio de 1962: una joven banda llamada "The Rollin' Stones" da su primer concierto en el Marquee Club, uno de los locales de jazz más importantes de Londres.

1964: su primer álbum, "The Rolling Stones", es un gran éxito en Gran Bretaña.

1965: Sale "(I Can't Get No) Satisfaction", escrito por Mick Jagger y Keith Richards, y catapulta a la banda a la fama mundial. Desde entonces, la canción ha sido ampliamente resonada por otros artistas, desde Aretha Franklin hasta Britney Spears.

Al filo de la ley

1967: tras una incautación de anfetaminas en casa de Richards, él y Jagger reciben penas de prisión que luego son anuladas tras una protesta popular.

3 de julio de 1969: el guitarrista Brian Jones, uno de los miembros fundadores de la banda con antecedentes de consumo de drogas, se ahoga en su piscina a los 27 años, poco después de que la banda lo despidiera.

El ex-guitarrista de Rolling Stones, Brian Jones, fallecido en 1969 Imagen: Owe Wallin/KB/TT/BONNIERARKIVET/picture alliance

6 de diciembre de 1969: un adolescente es asesinado a puñaladas durante un caótico concierto gratuito encabezado por los Stones en Altamont, California. Se considera que el espantoso asesinato, captado por las cámaras, simboliza el fin de los años 60 de "paz y amor".

Los famosos labios carnosos

1970: un estudiante de diseño de Londres crea el logo de los Rolling Stones con labios rojo rubí para el cartel de la gira europea de la banda. Continúa convirtiéndose en uno de los más reconocibles en la industria de la música, apareciendo a lo largo de los años en innumerables recuerdos de la banda. En 2008, el Victoria and Albert Museum compra los dibujos originales.

1985: Jagger lanza un álbum en solitario "She's the Boss", lo que provoca una guerra entre el cantante y Richards, quien dice que debería centrarse en la banda. Richards responde con su propio disco en solitario "Talk is Cheap" (1988).

Rolling Stones y el beso corporativo

1995: Microsoft paga varios millones de dólares por los derechos de uso de la canción de los Stones "Start Me Up" para la primera campaña publicitaria de Windows.

8 de febrero de 2006: más de un millón de fans se agolpan en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para un concierto gratuito durante la gira del grupo "A Bigger Bang".

El icónico logotipo de los Rolling Stones fue diseñado por un estudiante Imagen: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

25 de marzo de 2016: los Stones se convierten en la primera banda occidental que actúa con un concierto gratuito en La Habana.

2022: celebran su 60 aniversario con una gira por toda Europa, pero sin el baterista Charlie Watts, fallecido en 2021.

20 de octubre de 2023: lanzamiento de su nuevo álbum "Hackney Diamonds" con una variedad de estrellas como Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John y Stevie Wonder.

EL(afp)