“Lo que América Latina necesita es más democracia”, diagnostica la OEI

"Más democracia. No hay otra salida. Yo creo que es la única solución, y mantener el diálogo siempre", sostiene rotundo Jabonero, al margen de la I Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española, que concluye este 22 de noviembre en Lisboa. Chile, Bolivia o Colombia son algunos de esos países en los que la protesta social ha cobrado fuerza en las últimas semanas, en un contexto de "efervescencia política y crisis política" que recorre toda la región, en opinión del secretario general de la OEI.

La clase media es se ha convertido en una "trampa”

"Para mí, y he trabajado toda mi vida en la región, responde fundamentalmente a que en América Latina ha salido una proporción importante de gente de la pobreza. De la pobreza se pasó más o menos a una clase media, una clase media que al final la gente no lo vive como un disfrute, sino como una trampa", apunta. Un sentimiento que Jabonero resume en una pregunta: "¿tanto esfuerzo para qué?" "Y para qué es: violencia, inseguridad, economía muy volátil y corrupción. Con todo ese paquete de factores lo que se produce es un desasosiego" entre los ciudadanos, en "desacuerdo con sus gobiernos".

La respuesta es "salir a la calle", una reacción que alcanza puntos especialmente dramáticos en Bolivia, donde al menos 32 personas han muerto en las manifestaciones que han seguido a la renuncia forzada del presidente Evo Morales por presiones de militares, una circunstancia que el secretario general de la OEI no considera un "golpe de Estado".

"Yo no hablaría de golpe. Hay quien dice que ha habido golpe por los dos lados. Yo creo que ha habido una situación muy frágil políticamente" que es "muy seria, muy grave, pero poco más que eso", aunque admite que "puede tener consecuencias y puede llegar a peor". A su juicio, el "momento crítico" de la crisis boliviana llega cuando Morales decide presentarse a un nuevo mandato a pesar de haber perdido el referéndum en el que consultaba a los ciudadanos.

Bolivia: equilibrio roto, presidencia interina "muy beligerante”

"Ahí hay un momento en el que el equilibrio político del país se rompe", opina el secretario general de la OEI, derivando finalmente en la salida forzada del Gobierno de Morales y la instauración de "una presidencia interina que está siendo muy beligerante".

Un caso que se enmarca en un momento convulso para América Latina, donde Jabonero cree que han desaparecido los dos bloques en los que se dividieron durante años sus países, el "liberal del Pacífico" y "el bolivariano del Atlántico". Ahora, dice, se encuentran "países que van saltando de una forma a otra o bien por las calles o bien por cambio radical de gobiernos, como es el caso de México, de Brasil. Bandazos políticos que no eran previsibles".

Diálogo franco, cambio de interlocutores

Para buscar una solución a las tensiones actuales, Jabonero propone diálogo, aunque subraya la necesidad de cambiar interlocutores porque los que hay "no son reconocidos". "En Chile al final no hay interlocutores, los interlocutores que puede poner el Gobierno los que están en la calle no los reconocen", señala. La cuestión entonces es localizar a personas que puedan asumir ese papel.

"En América ha sido tradicional la mediación de la Iglesia Católica, en este momento no lo es tanto", reflexiona, y organismos como la OEI podrían ayudar. "Después de todos los intentos de crear organismos regionales, como Alba, Unasur, todos ellos han decaído, y eso es muy malo, porque había espacios en los que se podía sentar para hablar. Ahora queda solamente el sistema iberoamericano, es el único que queda por lo menos que tiene prevista una cumbre de jefes de estado y de Gobierno en Andorra el año que viene", comenta. La otra clave es asumir que lograr soluciones lleva tiempo. "Es un proceso de un cierto tiempo y procesos electorales. Votando se arreglan muchas cosas", afirma.

jov (efe, MontevideoPortal)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube