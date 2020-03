+++ Lo último sobre el coronavirus: primeros casos en Argentina y Chile +++

Las cifras más recientes sobre el COVID-19:

El número de personas infectadas de COVID-19 a nivel mundial llegó a 92.615, de las cuales 3.156 fallecieron

China reporta una caída de nuevos contagios

De momento, para la OMS, Corea del Sur, Italia, Irán y Japón son los principales focos de la epidemia

En Alemania se han confirmado 188 casos del nuevo coronavirus

22:02 Banco Mundial anuncia fondo de contingencia de 12.000 millones dólares

El Banco Mundial anunció un fondo de contingencia de 12.000 millones de dólares para que los países puedan tomar medidas eficaces y hacer frente a la epidemia del nuevo coronavirus. "Estamos trabajando para dar una respuesta rápida y flexible, basada en las necesidades de los países para hacer frente a la propagación del COVID-19", dijo el presidente del Banco Mundial, David Malpass.

21:28 Sube a nueve el balance de muertes por coronavirus en EE. UU.

Tres nuevas víctimas mortales por el coronavirus fueron reportadas por el Departamento de Salud Pública del condado de King, en el estado de Washington, lo que eleva la cifra total de fallecidos en EE.UU. a nueve, todos ellos en este estado del extremo occidental del país. En total, se han confirmado 21 casos en esta región, incluyendo los 9 fallecidos, buena parte de ellos de una residencia de ancianos donde medio centenar de residentes y empleados mostraron síntomas de haber contraído el COV-ID19.

La noticia de los nueve fallecidos se da el mismo día en que las autoridades de Nueva York anunciaron un segundo caso confirmado de coronavirus y las de Florida un posible tercer caso.

21:23 Primer muerto en España por coronavirus

España ha registrado el primer muerto por coronavirus, un caso que se produjo el 13 de febrero y que se ha conocido ahora tras una investigación retrospectiva, según informó el gobierno local de la región de Valencia. En una rueda de prensa, la consejera de Sanidad, Ana Barceló, ha informado de dos casos nuevos por el COVID-19, uno de ellos una mujer ingresada en el Hospital de Manises y un hombre que estaba hospitalizado en el Arnau de Vilanova, que falleció el 13 de febrero. Esta muerte es la primera por el coronavirus que se registra en España, donde los contagiados ascienden a más de 150.

20: 41 Un colombiano entre los seis nuevos casos de coronavirus en el Tour EAU

Las autoridades sanitarias de los Emiratos Árabes Unidos informaron de la existencia de seis nuevos casos de coronavirus -dos rusos, dos italianos, un alemán y un colombiano-, en el pelotón del Tour ciclista de este país, cancelado la semana pasada antes de concluir. Los dos ciclistas colombianos presentes en la carrera son Fernando Gaviria, del UAE Team Emirates, y Hernando Bohórquez, del Astana, y éste último ya abandonó el país, aunque las autoridades no han anunciado los nombres de los afectados.

20: 40 Confirman primer caso de coronavirus en Chile

Según el Ministerio de Salud chileno, se trataría de un médico de 33 años que habría estado viajando durante un mes por el sudeste asiático, particularmente en Singapur, reporta el diario La Tercera. El paciente estuvo también en Malasia, Indonesia, Islas Maldivas y España, agrega el portal Emol.

La persona se halla en el Hospital de Talca, "en buenas condiciones generales de salud" y será dado de alta, aunque bajo vigilancia epidemiológica en su domicilio, asegura La Tercera. El ministerio de Salud y el propio presidente chileno, Sebastan Piñera, confirmaron la noticia. Chile se convirtió en el quinto país de América Latina afectado por el virus

"Hemos tomado todas las medidas que ha recomendado la OMS y también todas las medidas que hemos estimado necesarias para proteger la salud de todos nuestros compatriotas. Estamos preparados para enfrentar adecuadamente esta epidemia", afirmó el presidente chileno, Sebastián Piñera, en un mensaje en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago.

20: 36 Médicos cubanos continúan trabajo en China en medio del brote de coronavirus

Especialistas de la brigada médica cubana en China reiniciaron su trabajo en tres hospitales del país asiático, después de estar alejados de sus puestos más de un mes, por precaución ante el brote mortal del coronavirus. Los galenos, todos oftalmólogos, trabajan en centros asistenciales de las provincias chinas de Qinghai, Shanxi y Henan, "a pesar la compleja situación epidemiológica en el país, con responsabilidad y la protección necesaria para evitar exponerse al mayor riesgo", según la agencia estatal cubana Prensa Latina.

20:00 Argentina confirmó su primer caso de coronavirus

El ministro de Salud Ginés González García y su par porteño, Fernán Quiros, confirmaron la información en conferencia de prensa: "Identificamos un primer caso. Es un paciente que vino de Italia", informó el titular de Salud de la nación. El paciente se encuentra aislado, luego de presentarse en un centro de salud, precisó el ministro, que indicó que se trata de un hombre de 43 años que viajó también por otros lugares de Europa y llegó a Argentina el 1 de marzo.

"Lo que pasó no se va a generalizar, vamos a tratar de que no se generalice", enfatizó el ministro argentino de Salud, Ginés González.

El paciente permanece internado en aislamiento en una clínica privada, "felizmente con un cuadro no complicado", añadió. "Lo que pasó no se va a generalizar, vamos a tratar de que no se generalice", enfatizó el ministro al asegurar que el sistema de salud argentino está preparado para enfrentar la situación.

Al confirmarse la enfermedad, las autoridades sanitarias activaron un protocolo para la ciudad de Buenos Aires, precisó Carla Vizzotti, del ministerio de la Salud de la capital, y quien acompañó al ministro en la rueda de prensa. Argentina se convierte en el cuarto país de América Latina afectado por el virus, tras Brasil (2 casos confirmados), México (5), República Dominicana (1) y Ecuador (6).

19: 21 Reuniones de FMI y BM de abril, en "formato virtual" por coronavirus

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron el martes que sus reuniones de abril en Washington, a las que acuden ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de todo el mundo, se celebrarán en "formato virtual" ante los riesgos del nuevo coronavirus.

18:43 Detectan primer caso de coronavirus en Argentina

Se trata de un hombre que habría viajado a Italia y España, y que está ahora internado en una clínica porteña. Según confirmaron autoridades sanitarias, padece el virus que se originó en China, reportaron los diarios Clarín y La Nación.

18:22 Suman 79 fallecidos en Italia por coronavirus, 27 más que el martes

El número de fallecidos con el coronavirus en Italia es ya de 79 personas, según la última cifra ofrecida por Protección Civil. El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, explicó en la rueda de prensa diaria que ha habido un incremento de 27 casos mortales desde ayer lunes (2.03.2020), cuando la cifra total era de 52, y el total de contagiados es de 2.263. Del total, 55 fallecimientos corresponden a la región de Lombardía, la más afectada.

18:04 Solo un 1% de los casos de coronavirus en China no presentan ningún síntoma

"Según los datos suministrados por China, solamente un 1% de los casos de Covid-19 reportados no presentan síntomas ,aunque la mayoría de estos casos desarrollan síntomas en los dos (primeros) días" afirmó a los periodistas el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Esto hace temer que el virus se propaga a través de gente que parece sana.

Apretones de manos y besos en tiempos del coronavirus Apretón de manos Es uno de los saludos más extendidos en el mundo de los negocios. ¿Pero el tradicional apretón estará pasando de moda? Los expertos recomiendan evitarlo para reducir el riesgo de contraer el coronarvirus. El ministro del interior alemán tomó en serio ese consejo y se negó a estrechar la mano de la canciller Angela Merkel. Ambos se rieron y Merkel levantó la mano de lejos antes de sentarse.

Apretones de manos y besos en tiempos del coronavirus Saludo con besos El gobierno francés ha aconsejado a sus ciudadanos que reduzcan la tradicional "bise" - el saludo besando a los demás en ambas mejillas. El presidente Emmanuel Macron, sin embargo, dio el saludo de doble beso al primer ministro italiano Giuseppe Conte durante una cumbre en Nápoles esta semana, demostrando simbólicamente que no temía el contacto con el país vecino afectado por el coronavirus.

Apretones de manos y besos en tiempos del coronavirus Choca esos cinco Es un gesto que fue popularizado por los jugadores de béisbol y baloncesto en EE.UU. Alrededor del 50 por ciento menos bacterias se transfieren por chocar los cinco que por estrechar la mano, lo que significa que aún no está completamente libre de riesgos.

Apretones de manos y besos en tiempos del coronavirus Golpe de puño Comúnmente usado en los deportes, el saludo también fue popularizado por el ex presidente de EE.UU. Obama, mostrado aquí con la activista climática sueca Greta Thunberg. Más allá del factor 'cool', el golpe de puño transmite significativamente menos gérmenes que el apretón de manos - alrededor de 90% por ciento menos según un estudio.

Apretones de manos y besos en tiempos del coronavirus Abrazos El abrazo es otra forma de propagar los gérmenes, pero las investigaciones también han demostrado que el cálido abrazo de un ser querido puede fortalecer el sistema inmunológico y, en algunos casos, puede impulsar los lazos diplomáticos. Este abrazo es entre el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en 2018.

Apretones de manos y besos en tiempos del coronavirus Palmada en el hombro El ministro de Salud de Nueva Gales del Sur de Australia, Brad Hazzard, recomienda este gesto: "Es hora de que los australianos se den una palmadita en la espalda por el momento - sin apretón de manos", dijo. Si bien transmite menos bacterias que las formas de saludo mencionadas anteriormente, la palmada en la espalda puede ser percibida como condescendiente por algunas personas.

Apretones de manos y besos en tiempos del coronavirus Saludo desde lejos La reina Isabel y el príncipe Felipe saludan desde el balcón del palacio de Buckingham. El gesto original se deriva de una tradición del siglo XVIII de caballeros que se saludan entre sí después de quitarse la guardia de sus cascos para revelar su identidad y mostrar que venían en paz. El saludo puede, sin embargo, ser visto como ofensivo en algunos países.

Apretones de manos y besos en tiempos del coronavirus Saludo con el puño y la palma En China, donde comenzó el brote de casos de Covid-19, una recomendación de saludo es el tradicional gong shou, o el saludo con el puño y la palma, como lo demostró la actriz Miya Muqi en la presentación en Cannes del filme "Ash Is The Purest White" en 2018.

Apretones de manos y besos en tiempos del coronavirus Saludo tailandés Una leve inclinación con las palmas juntas en una posición de oración: El saludo tailandés "wai" está muy difundido en varios países del sudeste asiático. También es conocido como el "namaste" indio o el "mingalar par" birmano.

Apretones de manos y besos en tiempos del coronavirus Saludo japonés Igualmente seguro, el tradicional signo de saludo y cortesía de Japón todavía es parte de la vida cotidiana. Aprender a hacer una inclinación elegante es una parte importante para convertirse en un adulto respetable. Aquí, los empleados de unos grandes almacenes en Tokio practican su saludo antes del comienzo de una venta de Año Nuevo.

Apretones de manos y besos en tiempos del coronavirus Tocando los pies Un reciente video viral de China muestra otra alternativa al apretón de manos: el "apretón de pies" (footshake), también llamado "apretón de manos de Wuhan". Tocándose los pies sucios sigue siendo más seguro que tocar las manos...

Apretones de manos y besos en tiempos del coronavirus Sonrisa Probablemente la forma más fácil de saludar a alguien sin compartir gérmenes o meter la pata es mirar a la otra persona a los ojos, sonreír y decir "Hola. ¿Cómo estás?". Autor: Elisabeth Grenier



17:48 Ecuador reduce a 100 personas su círculo epidemiológico por coronavirus

Ecuador redujo este martes a cien personas el círculo epidemiológico susceptible de haber contraído el coronavirus, mientras la paciente cero, procedente de España, sigue bajo "pronóstico reservado" en un hospital. Así lo informaron las autoridades sanitarias en su último parte médico sobre la situación de contagio de COVID-19.

16:35 Nueva York confirma su segundo caso de coronavirus

Las autoridades de Nueva York anunciaron este martes un segundo caso confirmado de coronavirus en el estado. Se trata de un residente del condado de Westchester, a las afueras de la Gran Manzana, que no tuvo contacto con ningún foco conocido de la epidemia. El abogado, de 50 años y con problemas respiratorios previos, está ingresado en un hospital en Manhattan, distrito en el que trabaja habitualmente, según explicó en conferencia de prensa el gobernador estatal, Andrew Cuomo.

16: 30 Macron anuncia confiscación de reservas y producción de mascarillas contra coronavirus

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que su Gobierno ha requisado todas las existencias de mascarillas del país para reservarlas para el personal sanitario y los contagiados del coronavirus que las precisen, al tiempo que las autoridades anunciaron un cuarto muerto por el COVID-19.

16:20 Reserva federal baja medio punto los tipos de interés en EE. UU. por coronavirus

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió recortar los tipos de interés de referencia en medio punto, para dejarlos en la horquilla entre el 1 % y el 1,25 %, con el fin de impulsar la actividad económica y combatir los efectos perjudiciales de la expansión del coronavirus en la economía mundial.

Wall Street abrió la jornada en rojo y operó con gran volatilidad, pasando de las pérdidas a las ganancias y viceversa, ante este recorte sorpresa de los tipos anunciado por la Fed, después de la reunión mantenida por los países del G7, que hoy se comprometieron a apoyar el crecimiento económico para paliar los efectos del coronavirus.

16: 15 Irán anuncia 11 nuevos decesos por el coronavirus

El nuevo coronavirus dejó 11 muertos más en Irán, lo que eleva a 77 el número de decesos por la enfermedad en el país, anunció el viceministro de Salud Aliréza Raisi. En total, 2.336 personas se contagiaron desde la aparición de la enfermedad en Irán, indicó Raisi durante un punto de prensa diario del ministerio sobre la epidemia.

15:48 COI mantiene fechas para los Juegos de Tokio 2020

El Comité Olímpico Internacional (COI) , cuya Ejecutiva está reunida en Lausana (Suiza), emitió un comunicado en el que expresa su "total compromiso con el éxito de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que tendrán lugar del 24 de julio al 9 de agosto". El organismo confirma así las fechas previstas inicialmente para la disputa de los Juegos, tras los rumores sobre un posible aplazamiento debido a la propagación del virus COVID-19. El COI anima a los deportistas a "continuar preparando los Juegos" y señala que en todo momento seguirá las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

15:40 Francia preocupada por derecho de retirada de trabajadores públicos

El Gobierno francés se enfrenta a un rompecabezas adicional en la gestión de la crisis del coronavirus por el llamado derecho de retirada, al que se han acogido algunos trabajadores, como los del Museo del Louvre o los conductores de autobús, que se consideran expuestos a un riesgo de contagio.

Personal del Museo del Louvre "en huelga" por coronavirus.

El Ejecutivo galo trata de evitar que esa práctica se propague todavía más, en particular en el transporte, lo que podría generar un caos si millones de personas se vieran privados de los servicios de metro, tren, tranvía o autobuses.

15:23 Italia alerta contra la competencia desleal por coronavirus

En Italia, el país europeo más afectado por el nuevo coronavirus con 2.000 contagios y 52 muertos, el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, pidió que no se discriminen los productos italianos por miedo al COVID-19: "Los bloqueos contra nuestro país son inaceptables y que haya países que piden un sello sobre los productos de Italia es algo inaceptable. Es del todo absurdo que se pida una garantía de 'libre de virus' en nuestros productos", dijo en rueda de prensa. Consideró que esto no solo es "una discriminación, sino que puede ser también un intento de competencia desleal".

13:53 Cancelada la Feria del Libro de Leipzig

Las autoridades alemanas decidieron cancelar de forma preventiva la Feria del Libro de Leipzig, la segunda más importante de Alemania, que debía celebrarse entre el 12 y el 15 de marzo próximos. La decisión fue tomada durante una reunión entre el alcalde de la ciudad, Burkhard Jung, las autoridades sanitarias locales y los responsables de la feria.

11:36 Francia cierra más de cien escuelas

En Francia, fueron cerradas unas 120 escuelas de primaria y secundaria, principalmente en Oise (al norte de París) y en Morbihan (oeste de Francia), las dos zonas más afectadas en el país.

En Francia, fueron cerradas unas 120 escuelas de primaria y secundaria.

rml/VT (efe, afp, Clarín, La Nación, Emol, La Tercera)

