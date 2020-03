+++ Lo último sobre el coronavirus: La UE promete "máxima flexibilidad" presupuestaria +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

13:32 La UE promete "máxima flexibilidad" en reglas presupuestarias y ayudas de Estado

La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometió este viernes a adoptar la "máxima flexibilidad" en las reglas presupuestarias y en las ayudas de Estado para auxiliar a los países de la Unión Europea ante el coronavirus.

"Haremos todo lo necesario para apoyar a los europeos y la economía europea", subrayó en rueda de prensa Von der Leyen, asegurando que, a nivel europeo, Bruselas proporciona "la máxima flexibilidad en ayudas de Estado (...) y sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento".

13:14 Más de 500 muertos en Irán, que denuncia "terrorismo médico" de EE. UU.

Irán denunció este viernes "el terrorismo médico" de Estados Unidos, que mantiene sus sanciones pese a la crisis desatada por el coronavirus en el país persa, donde hasta ahora han fallecido 514 personas de los 11.364 casos de contagio.

Según reportó el Ministerio de Salud de Irán, en las últimas 24 horas se confirmaron 1.289 nuevos casos de contagio, de los que 85 perecieron, el número más alto desde que comenzó el brote hace tres semanas. De los más de once mil enfermos, un total de 3.529 ya se han recuperado de COVID-19 y han sido dados de alta de los hospitales, cuyo personal fue ensalzado por el Ministerio de Exteriores.

El portavoz de Exteriores, Abás Musaví, dijo que el personal médico de Irán es "el más eficiente y valiente del mundo" por lo que no necesitan doctores estadounidenses, en respuesta a una sugerencia del presidente, Donald Trump. "En lugar de la compasión hipócrita, detenga el terrorismo económico y médico para que los medicamentos y los equipos médicos lleguen al pueblo de Irán", escribió Musaví en Twitter.

12:17 Bruselas pide "coordinar" medidas en las fronteras

La comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, pidió este viernes a los países del espacio de libre circulación europeo a "coordinar" la reintroducción de controles en la frontera para evitar la propagación del coronavirus.

"Todas las medidas deben ser coordinadas, operativas, proporcionadas y eficaces", dijo Johansson al llegar a una reunión de ministros europeos del Interior, en la que abordarán también las medidas para luchar contra el COVID-19 en la Unión Europea (UE). El espacio Schengen incluye a la mayoría de países de la UE -salvo Irlanda, Bulgaria, Rumanía, Croacia y Chipre-, así como a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

11:38 Un 60% de británicos tendrá que infectarse para lograr controlar el COVID-19

El asesor científico del Gobierno británico, Patrick Vallance, consideró este viernes que un 60% de la población del Reino Unido -de más de 65 millones de habitantes- tendrá que contraer el coronavirus para que la sociedad "se inmunice grupalmente" frente a futuros brotes. El número de casos confirmados de COVID-19 en este país se cifró ayer en 590, si bien Vallance cree que el número real de afectados podría oscilar entre los 5.000 y los 10.000, y diez personas han fallecido a consecuencia del virus.

En declaraciones al canal de televisión Sky, Vallance alertó de que probablemente el virus regresará "cada año" y que será necesario que millones de ciudadanos en este país lo contraigan a fin de poder controlar su impacto. De esa manera, dijo, se lograría lo que se conoce como "inmunidad del grupo", la resistencia a una enfermedad contagiosa en una población cuando un número suficiente de personas se vuelve inmune a ella y se dificulta su propagación.

11:17 Aplazados los partidos de la Champions League y la Europa League

La UEFA dio un paso importante este viernes al aplazar todos los partidos de la Liga de Campeones y de la Liga Europa de la próxima semana debido a la propagación del coronavirus. "En línea con las decisiones tomadas por varios gobiernos, todos los partidos de competiciones de clubes de la UEFA programados la semana próxima son aplazados", anunció la confederación europea en un comunicado.

10:12 El papa dice que las "medidas draconianas" contra el virus "no son siempre buenas"

El papa Francisco aseguró este viernes que "las medidas draconianas" contra el nuevo coronavirus "no son siempre buenas", e instó a obispos y sacerdotes a no dejar a los fieles "solos" ante la pandemia, contra la cual varios países han decretado severas restricciones.

"Las medidas draconianas no son siempre buenas", agregó el pontífice, en crítica indirecta a las restricciones impuestas en ciertos países, en especial Italia, que prohíben desplazamientos y, por tanto, visitas de religiosos a los fieles, y les impiden también celebrar en público misas y entierros.

Esta declaración se produce después de que la diócesis de Roma, de la que el papa es obispo, anunciara el jueves por la noche el cierre hasta el 3 de abril de todas las iglesias de su jurisdicción, en aplicación de las "restricciones impuestas a la circulación de personas por el decreto" adoptado por el gobierno italiano para frenar la propagación del virus.

09:42 Principales bolsas europeas abren con importantes alzas

Las principales bolsas europeas abrieron la sesión del viernes en clara alza, tras las importantes pérdidas registradas el jueves debido a los miedos generados por la pandemia del nuevo coronavirus.

El Ibex 35 de la bolsa de Madrid operaba en alza de más de 6% en la apertura. La bolsa de París abrió en alza de 4,7%, Londres, de 6% y Francfort, de 2,75%.

09:35 Portugal declara el "estado de alerta"

El Gobierno de Portugal implanta este viernes el "estado de alerta" en el país para actuar frente a la crisis del coronavirus, que ya ha llevado a anunciar el cierre de colegios y discotecas y limitación de aforo en restaurantes. Con 78 casos registrados, ningún fallecido y un recuperado, el Gobierno de António Costa ha dado un paso adelante para asegurar con esta medida que "medios de protección civil y fuerzas de seguridad" estén listas para actuar con "prontitud", explicó en rueda de prensa la ministra de Presidencia, Mariana Vieira da Silva.

Vieira da Silva compareció bien entrada la madrugada con los titulares de Economía, Salud, Educación y Trabajo y Seguridad Social para ahondar en los anuncios realizados por Costa horas antes, en las que avanzó medidas como el cierre de colegios, guarderías y discotecas desde el próximo lunes hasta Semana Santa.

Al estado de alerta, una medida que en Portugal se toma para reorganizar las fuerzas de seguridad ante eventos imprevistos - como incendios - para aprovechar mejor su capacidad, se unió la promesa de que los trabajadores que se queden cuidando a los hijos en casa por la suspensión escolar recibirán el 66 % de su salario. Un 33 % de ese porcentaje será pagado por la Seguridad Social. También se simplifica el proceso de contratación de médicos, pudiendo incorporarse personal jubilado.

09:20 Repunte de casos en Madrid

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha avanzado este viernes que la cifra de infectados por coronavirus en esta región española es "muy preocupante", ya que asciende a casi 2.000 casos y que ya se han registrado 40 fallecidos.

08:31 El ministro del Interior de Australia da positivo en coronavirus

El ministro de Interior de Australia, Peter Dutton, confirmó este viernes que está infectado por el nuevo coronavirus, lo que le convierte en el primer miembro del gobierno australiano en contraer la enfermedad. El político australiano, que participó el pasado martes en la reunión del Gabinete de Gobierno, señaló que se encuentra "bien", pero según establece el protocolo fue ingresado en un hospital.

Australia ha confirmado hasta la fecha 156 pacientes con coronavirus, que ya ha causado tres muertes en el país.

08:15 Sarre y Baviera, primeros "Länder" en cerrar escuelas

Las autoridades de los estados federados de Sarre y Baviera, en el suroeste y el sureste de Alemania respectivamente, anunciaron este viernes que a partir del próximo lunes cerrarán todas las escuelas y guarderías al menos hasta el final de las vacaciones de Pascua ante la pandemia del nuevo coronavirus.

El Gobierno del Sarre argumentó que la ubicación fronteriza del estado, el cual comparte frontera con Luxemburgo y la región francesa de la Lorena, hace necesaria una medida de este tipo. Baviera, por su parte, limita con Liechtenstein, Austria y la República Checa.

06:51 China cree que EE. UU. introdujo virus

Un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino insinuó en Twitter que el nuevo coronavirus, que apareció en China, podría haber sido introducido por el ejército estadounidense.

Zhao Lijian mencionó esta hipótesis el jueves por la noche, retomando así las teorías del complot que circulan por internet. Al comienzo de la crisis, el director del centro chino para el control y la prevención de enfermedades declaró que el coronavirus apareció en un mercado de la ciudad de Wuhan (centro).

Pero en las últimas semanas, Zhong Nanshan, un especialista chino en enfermedades respiratorias y veterano en la lucha contra la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS, 2002-2003) ha planteado la posibilidad de que la fuente del virus causante del COVID-19 no se halle en China. Una hipótesis retomada por Pekín.

En su tuit, Zhao Lijian publicó un video del director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos que declara ante el Congreso que se descubrió que algunos estadounidenses que se creía que habían muerto de gripe eran portadores del nuevo coronavirus. "Es posible que haya sido el ejército estadounidense el que trajo la epidemia a Wuhan. ¡Estados Unidos debe ser transparente! ¡Y debe publicar sus datos! Estados Unidos nos debe una explicación", soltó.

06:48 Tom Hanks, aislado por coronavirus, llama a seguir las recomendaciones

El actor Tom Hanks y su esposa, en aislamiento en un hospital australiano tras haber dado positivos al nuevo coronavirus, hicieron un llamamiento el viernes a seguir las recomendaciones de los especialistas.

En un mensaje en las redes sociales, el matrimonio afirmó vivir este período "día a día" y agradeció a "todos aquellos que, aquí en Australia, nos cuidan muy bien".

"Tenemos el COVID-19 y estamos en aislamiento, por lo que no se lo estamos transmitiendo a nadie más", declaró el actor, que se encontraba en Australia para prepararse para un rodaje.

"Para algunos puede degenerar en una enfermedad muy grave", recuerda Tom Hanks, acompañando su mensaje de una fotografía en la que la pareja parece relajada, con una gorra de béisbol en la cabeza.

"Hay cosas que todos podemos hacer para seguir las recomendaciones de los especialistas y cuidarnos a nosotros mismos y a los demás ¿verdad?", escribió.

06:23 Perú suspende llegada de vuelos procedentes de Europa y Asia

El Gobierno peruano acordó este jueves (12.03.2020) suspender la llegada de los vuelos procedentes de Europa y Asia, "con la finalidad de reforzar las medidas de prevención de contagio de coronavirus" en el país.

La medida fue tomada durante la sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Gobierno, que conduce las labores de coordinación y articulación orientadas a la prevención, protección y control del coronavirus en el Perú, país que registra 22 personas con coronavirus.

06:10 Nepal prohíbe todas las expediciones al Everest

Nepal siguió los pasos de China este viernes y suspendió los permisos para escalar el Everest debido a la pandemia de COVID-19, cerrando el acceso al "Techo del Mundo" cuando faltan unas semanas para el comienzo de la temporada alta.

Nepal suspendió los ascensos a todas las montañas y dejó de emitir visados de turista, declaró a la AFP el ministro de Cultura, Turismo y Aviación Civil, Yogesh Bhattarai.



06:01 Guatemala restringe ingreso de salvadoreños

Guatemala restringió este jueves el ingreso de salvadoreños por todas las vías como una medida para evitar el contagio de coronavirus en este país centroamericano, informó el ministerio de Salud en un comunicado.

"Queda restringido el ingreso de salvadoreños por vía aérea, marítima o terrestre mientras dure el estado de calamidad pública", indicó la nota de las autoridades de Guatemala, donde hasta el momento no se han confirmado oficialmente casos del nuevo virus.

La semana pasada, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei decretó un estado de calamidad que debe ser ratificado por el Congreso y elimina algunos derechos como la libre asociación y locomoción.

Guatemala prohibió también esta semana la entrada de personas que lleguen de Europa, China, Corea e Irán como prevención ante la pandemia de COVID-19. También determinó poner en cuarentena de una semana a quienes ingresen al país desde Costa Rica, Honduras, México y Panamá.



5:38 Las bolsas asiáticas se desploman entre temores de recesión mundial

Las bolsas asiáticas volvían a caer en picada este viernes (13.03.2020), sobre todo la de Tokio, tras la debacle mundial de la víspera debido a la propagación de la pandemia de coronavirus que hace temer una recesión global.

La Bolsa de Tokio registró su peor caída durante una sesión desde la catástrofe nuclear de Fukushima en marzo de 2011.

Las bolsas chinas también caían, pero menos que la de Tokio. En Hong Kong, el índice Hang Seng perdía 5,06%, mientras que en China continental el índice de la Bolsa de Shanghái cedía 2,67% y el de Shenzhen, 2,62%.

Desde París hasta Wall Street, pasando por Londres y Sao Paulo, la hecatombe en los mercados financieros mundiales fue total. Para algunas bolsas incluso fue la peor sesión desde el colapso de 1987.

05:20 Centroamérica quiere acceso a fondo emergencia del BCIE para encarar pandemia

Los gobiernos de Centroamérica pidieron este jueves agilizar el acceso a los recursos de un fondo de emergencia así como la elaboración de un plan de contingencia regional para enfrentar la pandemia del COVID-19, que ha dejado hasta ahora un muerto y decenas de contagios confirmados en la región.

Así lo recoge una declaración adoptada este jueves durante una "reunión virtual" por los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández; de Guatemala, Alejandro Giammattei, de Nicaragua, Daniel Ortega; de Costa Rica, Carlos Alvarado; de Panamá, Laurentino Cortizo; de República Dominicana, Danilo Medina, y el primer ministro de Belice, Dean Barrow.

Esos fondos se utilizarán para "contribuir a la atención de las necesidades inmediatas para atender la pandemia" del coronavirus, que ya afecta a Panamá con 27 casos confirmados incluido un fallecido; a Costa Rica con al menos 22 casos, República Dominicana con 5 y Honduras con 2. Ni Guatemala, El Salvador y Nicaragua tienen contagios constatados de la enfermedad.

03:12 Argentina declara emergencia sanitaria

Argentina declaró este jueves la emergencia sanitaria por el coronavirus tras confirmar que ya tiene casos locales de la enfermedad, ante lo cual dictó medidas drásticas, como aislamientos obligatorios bajo pena de sanción y la cancelación de vuelos con Europa y Estados Unidos, entre otras.

"En situaciones de alarma generalizada es imprescindible el rol del Estado para prevenir, tranquilizar y brindar protección a la población", dijo el presidente argentino, Alberto Fernández, en un mensaje transmitido por cadena nacional de radio y televisión tras firmar un decreto que declara la emergencia sanitaria por coronavirus.

03:05 El deporte de Estados Unidos se paraliza

Tras la abrupta suspensión indefinida de la NBA, el resto de las principales ligas y torneos del deporte estadounidense siguieron sus pasos este jueves (12.03.2020) frente a la pandemia del coronavirus. En una catarata de anuncios este jueves, las Grandes Ligas de béisbol cancelaron sus partidos de preparación y aplazaron el inicio de su temporada regular, programado para el 26 de marzo, por al menos dos semanas. Todo el fútbol también fue postergado.

En tanto los juegos de la liga MLS como los de las selecciones nacionales, así como la Liga de Campeones de Concacaf. La liga de hockey sobre hielo (NHL) también paró indefinidamente.

Todos estos anuncios son reacciones a la impactante jornada que vivió el miércoles Estados Unidos, con el presidente Donald Trump recrudeciendo la batalla contra el coronavirus cerrando la puerta del país a los ciudadanos de la Unión Europea.

02: 49 México: TEC de Monterrey suspende clases

El Tecnológico de Monterrey de México, una institución académica privada en la que estudian 150.000 alumnos, suspenderá sus clases la próxima semana ante la pandemia del nuevo coronavirus, que ya suma 15 infectados en el país, informó este jueves la institución académica.

La propagación del virus "es una realidad global que no podemos ignorar", indicó en un comunicado el Tec de Monterrey, que tiene presencia en varios estados del país y unos 30.000 trabajadores.

Considerando que cuenta con "programas, intercambios y actividades internacionales", sus autoridades decidieron cancelar "clases presenciales en preparatoria, profesional y posgrado a partir del martes 17 de marzo", y retomarlas de forma virtual a partir del 23 de marzo.

01:19 Bolsonaro hace un directo con mascarilla y pide no ir a protestas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, realizó este jueves su tradicional directo en redes sociales con una mascarilla, tras el contagio de su jefe de prensa, y solicitó a los brasileños que se abstengan de ir a las protestas convocadas el próximo domingo a favor de su gobierno.

Bolsonaro reforzó su petición durante un breve pronunciamiento a la nación transmitido en la red nacional de radio y televisión, en el que afirmó que "existe la recomendación de las autoridades sanitarias" de "evitar grandes concentraciones populares".

"Jamás podemos colocar en riesgo la salud de nuestra gente (...) Nuestra salud y la de nuestros familias deben ser preservada", indicó en el pronunciamiento donde no señaló ninguna medida adicional para contener la propagación del COVID-19. El presidente sabrá en las próximas horas si contrajo el virus.

01:16 Disney también cierra sus parques en Florida y París

Disney cerrará sus parques de atracciones en Florida, los más visitados del mundo, y París a partir de este domingo debido al coronavirus, informó este jueves la compañía, horas después de anunciar el cierre de su complejo en California.

La firma indicó que además de estas medidas, que toman con "la mayor precaución", suspenderá las salidas de sus cruceros desde el sábado hasta finales de mes.

Los parques Disney son una atracción turística en todo el mundo. Foto de enero 2020).

01:07 Ghana y Gabón confirman sus primeros casos

Gabón y Ghana confirmaron sus primeros casos de coronavirus el jueves, convirtiéndose los países noveno y décimo del África subsahariana en registrarse casos positivos.

En una declaración, el gobierno de Gabón dijo que su caso era un gabonés de 27 años que había regresado de Francia el 8 de marzo pasado.

El Ministerio de Salud de Ghana dijo que sus dos casos habían regresado

recientemente de Noruega y Turquía.



00:45 Alcalde Miami decide ponerse en cuarentena

Francis Suarez, alcalde de la ciudad de Miami, informó este jueves que decidió ponerse en cuarentena luego de reunirse con un secretario de Estado de Brasil que dio positivo en el test de coronavirus.

“El equipo del presidente Jair Bolsonaro me confirmó que uno de sus miembros está infectado con COVID-19. Durante la visita del presidente este lunes y martes, estuve en la misma habitación que esta persona infectada. Pese a que sé que no tuve contacto directo con él y que no presento ningún síntoma, luego de hablar con un equipo médico especializado, he decidido seguir los protocolos de salud y entrar en auto-cuarentena como medida de seguridad”, dijo el funcionario en un mensaje grabado.

De todas formas Suarez señaló que se siente bien de salud. “Me encuentro sano, fuerte y capacitado para hacer mi trabajo como alcalde. Por tanto, continuaré con mi trabajo de forma remota para asegurar que nuestras operaciones sean llevadas de forma eficaz”, resaltó.

00:22 Bruselas se suma a las medidas extremas

Bélgica dispuso este jueves (12.03.2020) el cierre de escuelas, cafés, restaurantes y discotecas y la prohibición de cualquier congregación de personas, anunció la primera ministra belga Sophie Wilmès.

El cierre de escuelas, a nivel nacional, será efectivo a partir del fin de semana "hasta el viernes 3 de abril incluido", víspera de vacaciones de Semana Santa, precisó la primera ministra en una conferencia de prensa al término de un Consejo de Seguridad consagrado a la pandemia COVID-19.

Bélgica se suma así a una medida adoptada por España, Italia, Francia o Portugal para luchar contra esta pandemia que se propaga como la pólvora y que ya ha infectado a más de 131.000 personas, de las que han muerto casi 5.000.

00:18 Italia pide a Austria disminuir controles fronterizos

El Gobierno italiano ha escrito a la Comisión Europea (CE) para pedir que impida a Austria que siga realizando controles indiscriminados en la frontera que ralentizan la libre circulación de mercancías hacia el resto de Europa.

La ministra de Infraestructura y Transporte italiana, Paola De Micheli, explicó en una nota que Roma está en conversaciones desde el miércoles con las autoridades austríacas para poner fin a esta crisis, surgida después de que Austria haya implementado los controles en la frontera para intentar contener la propagación del coronavirus, que en Italia ha dejado 1.000 y más de 12.000 contagios.

El Ejecutivo italiano ha urgido a Austria a devolver "la normalidad de los tránsitos ferroviarios y por carretera, teniendo en cuenta que la mayoría de los camiones solo tienen que atravesar Austria y se dirigen a Alemania y los países del norte Europa", y ha escrito a la comisaria europea de Transporte, Adina Valean, solicitando su intervención.

Italia califica de "injustificadas" las acciones adoptadas por su vecino austriaco y considera que el bloqueo no responde a necesidades sanitarias.

Jorge Ramos, periodista.

00:05 Famoso periodista latino se aísla en Estados Unidos

El periodista Jorge Ramos, de la cadena hispana Univision, se ha sometido a aislamiento voluntario en su casa luego de haber estado en contacto con un posible enfermo de coronavirus, por lo que quedará fuera del grupo de moderadores del debate de los aspirantes demócratas a la Presidencia de EE.UU.

"El presentador de Univision Noticias estuvo en la proximidad de alguien que a su vez y sin su conocimiento tuvo contacto con una persona que contrajo el coronavirus. Tanto Jorge Ramos como la persona con la que estuvo cerca se encuentran con buena salud y sin síntomas", indicó este jueves la cadena de televisión hispana en un comunicado.

"Univision también informó que "yendo más allá de los protocolos de salud pública y tomando las máximas medidas posibles de precaución, Jorge también decidió quedarse en casa durante los próximos días".

