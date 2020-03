+++ Lo último sobre el coronavirus: Austria prohíbe entrada de personas procedentes de Italia +++

Las cifras más recientes sobre el COVID-19:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registra 109.578 casos confirmados en el mundo, de los cuales, 3.994 corresponden a las últimas 24 horas.

En China, los nuevos casos de contagio detectados se limitan a 45 para hacer un total de 80.904.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizan más de 420 casos confirmados y 19 muertes.

Los fallecidos por el COVID-19 son 3.809 en todo el mundo, lo que representa 225 muertos globales más que el día anterior.

Corea del Sur e Italia están afectados casi por igual, con 7.513 y 7.375 casos, respectivamente.

En Irán, el cuarto país con más contagiados, se han contabilizado 6.566 y 194 muertes, 49 de ellas en el último día.

Bangladesh, Albania y Paraguay son los tres países que se han sumado a la lista de afectados, que ahora son 104, según el informe diario de situación que emite la OMS.

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

12:05 Austria limitará entrada de personas procedentes de Italia

El canciller austríaco, Sebastian Kurz, informó que se prohibirá la entrada al país a viajeros procedentes de la vecina Italia. Solo habrá excepciones para personas con un certificado médico. Añadió que los ciudadanos austriacos que de momento se encuentran en territorio italiano podrán regresar si se comprometen a cumplir una cuarentena de dos semanas en sus casas.

Otras medidas para combatir la propagación del nuevo coronavirus incluyen la cancelación de eventos cerrados con más de 100 participantes y de eventos al aire libre con más de 500 espectadores. Además, las universidades austriacas cerrarán sus puertas a los estudiantes, que podrán seguir cursando materias en línea. Kurz argumentó que, debido a su activa vida social, los estudiantes representan un riesgo de infección para las personas mayores. “Es necesario reducir la vida social por varias semanas”, dijo.

10:03 Toda Alemania afectada por coronavirus

En el estado federado de Sajonia-Anhalt se confirmó la primera infección por COVID-19. El afectado es un hombre de la ciudad de Halle, informó el Ministerio Social con sede en Magdeburgo. Hasta ahora, Sajonia-Anhalt había sido el único Land alemán libre del letal virus.

09:51 Partido de Bundesliga se jugará a puerta cerrada

Medios alemanes informaron este martes que el partido entre el FC Colonia y el Borussia Mönchengladbach se disputará mañana miércoles en un estadio vacío. Se trata del primer partido de la Bundesliga afectado por las medidas para contener la propagación del coronavirus.

08:44 Bolsa de Moscú se desploma

Tras su apertura, la bolsa de Moscú perdía este martes más de un 10 por ciento, víctima del hundimiento del precio del petróleo acompañado por una devaluación del rublo. El RTS, el principal índice de la bolsa de Moscú, caía un 12 por ciento.

07:23 Burkina Faso, sexto país de África Subsahariana afectado por el coronavirus

Burkina Faso ha confirmado sus dos primeros casos de coronavirus, lo que convierte a este país en el sexto de África Subsahariana afectado por la enfermedad del COVID-19.

En una rueda de prensa celebrada a última hora de lunes, la ministra de Sanidad, Claudine Lougué, anunció que los pacientes afectados son dos ciudadanos burkineses, un hombre y su esposa, quienes regresaron el pasado 24 de febrero de un viaje a Francia.

Los infectados se encuentran en cuarentena en un hospital de Uagadugú, capital de este país de África occidental. Burkina Faso se convierte así en el sexto país de África Subsahariana en confirmar casos de coronavirus, junto a Sudáfrica (siete casos), Senegal (cuatro), Nigeria (dos), Camerún (uno) y Togo (uno).

06:19 Japón prepara medidas de "estado de emergencia" contra coronavirus

El gobierno de Japón aprobó un proyecto de ley con medidas para un eventual "estado de emergencia", que permitiría a las autoridades imponer el confinamiento de personas y requerir edificios para ser utilizados como hospitales.

Estas medidas serían parte de los esfuerzos de Japón en controlar la epidemia, a cinco meses de la fecha prevista para la apertura de los Juegos Olímpicos. Si es aprobado por el parlamento, el proyecto otorgaría al primer ministro, Shinzo Abe, el poder de declarar un estado de emergencia e imponer medidas drásticas, aunque el gobierno subrayó que la situación aún no había llegado a ese punto.

"Actualmente no estamos en una situación en la que necesitemos declarar un estado de emergencia", dijo a la prensa el portavoz gubernamental, Yoshihide Suga.

05:09 Vietnam suspende la exención de visado para España y otros 7 países de Europa

Vietnam suspende la exención de visado para viajeros provenientes de España y otros siete países europeos para contener la epidemia de COVID-19, que en los últimos días ha doblado el número de casos después de tres semanas sin contagios.

Según informó el gobierno de Hanói en un comunicado, el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, firmó la directiva que anula la exención de visado para ciudadanos de España, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, Francia y Reino Unido.

Esta restricción se suma a la impuesta a los ciudadanos italianos desde hace una semana y a los surcoreanos desde el 29 de febrero y a la obligación desde el sábado de rellenar un cuestionario sobre las condiciones de salud y los lugares visitados para todos los viajeros (vietnamitas incluidos) que lleguen desde otros países.

05:01 La amenaza del coronavirus acecha a EE. UU. y toca cerca de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere tomar "medidas importantes" para hacer frente al nuevo coronavirus, en una jornada de grandes caídas en los mercados financieros y después de que legisladores expuestos a la infección anunciaran que estuvieron con el mandatario.

A pesar de eso, un portavoz de la Casa Blanca aseguró que "el presidente no se ha hecho el prueba del COVID-19 ya que no ha estado en contacto cercano y prolongado con un caso confirmado (...) no tiene ningún síntoma".

04:21 Singapur examina a más de 2.000 pasajeros de un crucero

El ministerio de Sanidad de Singapur examina a más de 2.000 pasajeros a bordo del crucero italiano Costa Fortuna que arribó a la ciudad-Estado ante el temor de que alguno de los viajeros sea portador del nuevo coronavirus.

Antes de desembarcar, todos los pasajeros serán sometidos a diferentes tipos de exámenes y en el caso de encontrar a personas que presenten fiebre u otros síntomas serán sometidos a un análisis para detectar si padecen COVID-19, apuntaron las autoridades portuarias.

El pasado viernes, las autoridades tailandesas denegaron el acceso del navío, que partió de Singapur el pasado 3 de marzo, al puerto de la ciudad costera de Phuket, una medida que replicaron al día siguiente las autoridades malasias en el estado de Penang.

04:20 Uno de los dos casos "importados" registrados hoy en China procedía de España

Uno de los dos casos "importados" anunciados en China, que representan los dos únicos nuevos infectados detectados en el país asiático fuera de la ciudad de Wuhan, procedía de España, informó la televisión estatal CCTV.

El caso se registró en la provincia meridional de Cantón y se trata de un estudiante chino que regresó desde España a esa zona del país -la más afectada por la epidemia después de la de Hubei- en un vuelo que hizo escala en Hong Kong. El viajero dio positivo por coronavirus en una prueba realizada en el Puerto de la Bahía de Shenzhen, fronterizo con la excolonia británica.

El otro de los casos "importados" anunciado hoy por la Comisión Nacional de Salud se detectó en Pekín procedente del Reino Unido. Con estos dos, se elevan a 69 el número de casos que en las últimas semanas han traído el virus a China desde el extranjero, una de las vías de propagación de la epidemia que más preocupa ahora a las autoridades sanitarias del país.

03:32 Corea del Sur suma menor cifra de nuevos casos de coronavirus en dos semanas

Corea del Sur suma ya 7.513 contagios de coronavirus al informar de 131 nuevos casos detectados el lunes, la menor cifra de las últimas dos semanas, lo que en principio apunta a una ralentización de la epidemia en el país asiático.

También se produjeron tres nuevos fallecimientos, dejando en 54 el número de muertes vinculadas al patógeno en Corea del Sur, donde la tasa de mortalidad del virus se mantiene baja, en el 0,7 por ciento, informó este martes el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Corea (KCDC). El lunes también se dio el alta a 81 personas más, por lo que 247 ya se han curado del virus.

02:58 México alista el alta médica de primeros contagiados de COVID-19

Las autoridades sanitarias de México no reportaron nuevos casos de COVID-19 además de los siete detectados y alistan ya el alta para los primeros tres infectados tras catorce días de vigilancia médica. El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, vocero del Gobierno de México para el COVID-19, informó que el número de sospechosos ha decaído a 12 con 218 descartados.

Alomía explicó que los tres primeros casos de COVID-19 que se detectaron en México, cumplirán este 10 de marzo los 14 días de vigilancia médica, por lo que podrán ser dados de alta y volver a sus actividades diarias.

02:57 Gobierno de Panamá confirma el primer caso de coronavirus en el país

La ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner, confirmó el primer caso de coronavirus en el país centroamericano, se trata de una ciudadana panameña de 40 años que llegó el domingo al país procedente de España, por vía aérea. La paciente acudió este lunes al centro de salud, ya que presentaba tos y fiebre.

"Hoy anunciamos de manera transparente que tenemos el primer caso registrado (de COVID-19) en el país. Una mujer de 40 años que ingreso en horas de la tarde a Panamá y que venía de España procedente de esta área de Barajas", dijo en rueda de prensa la ministra.

La información fue confirmada posteriormente a través de redes sociales por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, quien aprovechó a llamar a la calma.

02:11 Paranoia por coronavirus obliga a vuelo a desviarse en EE. UU. por estornudos

La paranoia generalizada es tal que un grupo de pasajeros obligó a un avión a aterrizar por temor a que una persona que estornudaba estuviera contagiada con el coronavirus. United Airlines dijo que un vuelo que salió de Colorado con rumbo a Nueva Jersey tuvo que hacer una escala no programada el domingo de tarde en el aeropuerto internacional de Denver.

La aerolínea explicó que el incidente "no fue de ninguna manera médico" y que la parada fue porque tres pasajeros exigieron bajar del avión por temor a ser contaminados. La persona que estaba estornudando fue examinada y tenía un cuadro de alergias, por lo que se le permitió seguir ruta.

00:56 Evacuan a pasajeros con coronavirus de crucero tras atracar en California

Las autoridades estadounidenses comenzaron a evacuar el crucero con más de 3.500 personas a bordo y 21 casos de coronavirus, que atracó en un puerto de California después de cinco días varado en la costa. El complejo proceso de desembarque se extenderá entre dos y tres días, estimaron las autoridades.

Varias ambulancias en el puerto de Oakland, ciudad vecina a San Francisco, trasladaban a las personas que requerían cuidados médicos urgentes. El barco atracó pasadas las 12H15 locales (19H15 GMT), después de recorrer la bahía de San Francisco.



"El presidente [Donald Trump] puso como prioridad traer a los estadounidenses a tierra y estamos en el proceso de hacerlo, así como garantizar el retorno de los extranjeros", dijo el vicepresidente Mike Pence en una rueda de prensa en la Casa Blanca, confirmando que el proceso de evacuación había comenzado. Pence dijo que los enfermos están siendo "tratados en el aislamiento adecuado", y que los 25 niños a bordo del Grand Princess "están sanos".

00:53 Crucero en Islas Caimán vuelve a Estados Unidos por casos de coronavirus

El crucero The Caribbean Princess decidió no dejar desembarcar a sus pasajeros en la isla Gran Caimán, dos de los cuales -en estado grave- fueron evacuados y trasladados vía aérea a Florida, por temor al COVID-19.

Respecto a las dos personas "gravemente enfermas" no se ha confirmado si fueron infectadas con el coronavirus, pero las autoridades indicaron que fueron trasladadas a Estados Unidos vía aero-ambulancia.

En un comunicado, el director de la Autoridad de Puertos local, Joseph Woods, advirtió que por el momento nadie a bordo tiene síntomas de COVID-19, pero que la medida de no dejar bajar a los pasajeros se ha tomado por precaución. El barco se encuentra ahora navegando de regreso a Miami, Florida.

00:15 Bolsonaro dice que la amenaza del coronavirus está "sobredimensionada"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, minimizó el riesgo del nuevo coronavirus, que ha causado casi 4.000 muertos en más de 100 países y ha hecho caer las bolsas mundiales, al decir en Miami que su poder destructivo está siendo "sobredimensionado".

La caída de las bolsas mundiales este lunes "tiene que ver con el precio del petróleo básicamente, que se hundió un 30 por ciento, y con la cuestión del coronavirus, también", dijo el presidente ultraderechista a unos 200 simpatizantes brasileños en Florida. "A mi entender se está sobredimensionando el poder destructor de ese virus. Tal vez se lo esté potenciando incluso por cuestiones económicas", añadió.

La Bolsa de Sao Paulo cayó más de 12 por ciento, la bajada más grande desde 1998, y las acciones de Petrobras sufrieron un derrumbe de más de 31 por ciento, en un marco de debacle económica mundial por la crisis del nuevo coronavirus y de hundimiento de los precios del petróleo.

00:10 Declaran emergencia sanitaria en Florida por el coronavirus

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró en emergencia sanitaria al estado sureño, donde hasta ahora se han registrado dos muertes por el coronavirus. La medida tiene como objetivo facilitar las compras de productos para combatir la enfermedad y contratar personal con ese mismo fin fuera del estado.

"El mensaje general en términos de lo que estamos viendo es que este es un virus que para la gran, gran mayoría de la población no va a significar complicaciones graves de salud", dijo DeSantis, para añadir que las personas mayores y las que tienen problemas de salud graves son las que están en mayor riesgo de sufrir consecuencias negativas e incluso la muerte.

El anuncio fue hecho en una rueda de prensa en Tallahassee, la capital del estado, donde la Cámara de Representantes del Congreso estatal suspendió sus sesiones sin previo aviso porque cinco legisladores decidieron hacerse los análisis para determinar si han estado expuestos al coronavirus.

00:03 Guatemala advierte a caravana migrante que impedirá el ingreso de personas con coronavirus

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, advirtió que desplegarán controles sanitarios en la frontera con Honduras para evitar el ingreso de personas contagiadas de coronavirus ante el arribo de una nueva caravana de migrantes que comenzaría a llegar desde el martes con rumbo a Estados Unidos.

Giammattei dijo a periodistas que las personas migrantes que integren la caravana -éxodo que se ha anunciado por redes sociales- , serán detenidos en la frontera para ser "basculeados", término popular guatemalteco para referirse a una revisión minuciosa.

"Hay una nueva caravana. Vamos a detenerla en la frontera y todo el mundo va ser 'basculeado'. A todo el mundo le vamos a tomar su temperatura y la persona que venga con un síntoma (de coronavirus) no la vamos a dejar entrar, inmediatamente la vamos a expulsar", señaló el gobernante. Hasta el momento, Guatemala no ha registrado casos confirmados o sospechosos del COVID-19, y de los países centroamericanos solo Costa Rica reporta personas infectadas del virus.

00:00 Cinco legisladores, en cuarentena voluntaria en EE.UU.

Cuatro congresistas y un senador estadounidense permanecen en cuarentena voluntaria tras participar en una conferencia conservadora a la que asistieron el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence, y en la que se detectó un caso positivo de coronavirus.

El senador Ted Cruz y el congresista Paul Gosar fueron los primeros en anunciar el domingo su decisión de permanecer aislados durante 14 días; y les siguieron este lunes los legisladores Doug Collins, Julia Brownley y Matt Gaetz, todos del Partido Republicano.

Los legisladores aclararon en comunicados difundidos en sus cuentas de Twitter que no han presentado síntomas, pero algunos admitieron haber tenido algún tipo de contacto con la persona hospitalizada por el COVID-19 que participó en la Conferencia Conservadora de Acción Política (CPAC), celebrada la última semana de febrero en National Harbor (Maryland).

En tanto, Pence dijo que desconocía si Trump había sido examinado para detectar el nuevo coronavirus, después de que varios legisladores informaran haber estado expuestos al virus antes de reunirse con el mandatario.

"¿Se le ha hecho la prueba al presidente?", le preguntaron periodistas a Pence en rueda de prensa. “Sinceramente, no sé la respuesta a la pregunta, pero la remitiremos y le daremos una respuesta del médico de la Casa Blanca muy rápidamente", contestó el vicepresidente.

Consultado sobre si él mismo había sido examinado, Pence dijo: "no me hicieron la prueba del coronavirus".

00:00 El miedo al coronavirus estalla en las cárceles de Italia

El miedo a la propagación del coronavirus en toda Italia y las medidas restrictivas aprobadas por el Gobierno para contener el brote han provocado motines en una treintena de cárceles de todo el país, que han dejado siete presos fallecidos en Módena (norte de Italia) y varios que se dieron a la fuga en Foggia (sur).

El Gobierno ha suspendido de forma temporal las visitas a las cárceles por parte de familiares. Esto, sumado al temor a que el virus llegue a las prisiones y se extienda con rapidez, ha motivado que cientos de presos se hayan sublevado en una treintena de cárceles de todo el país.

El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, dijo que a partir del martes se distribuirán 100.000 mascarillas en instituciones penitenciarias, donde se han instalado 80 puntos de preselección para la detección del coronavirus.

ama (efe, afp)

