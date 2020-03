+++ Lo último sobre el coronavirus: Argentina declara emergencia sanitaria +++

Las cifras más recientes sobre la pandemia del COVID-19:

- La Organización Mundial de la Salud (OMS) registrado 125.048 casos de coronavirus en el mundo, de los cuales 6.729 se confirmaron en las últimas 24 horas.

- Las nuevas cifras corroboran que el foco de la pandemia se ha desplazado de China a otras regiones, ya que en este país sólo hubo 26 nuevos casos y todo el resto ocurrió en el resto del mundo.

- Fuera de China se han contabilizado un total de 44.067 casos.

- Las víctimas mortales totalizan 4.613 a nivel mundial y de ellas 321 corresponden al último día, según los datos recibidos y analizados por la OMS.

- En esta jornada, seis nuevos países y territorios (Polinesia Francesa, Turquía, Honduras, Ghana, Gabón y Costa de Marfil) reportaron casos de COVID-19, elevando a 119 el número de aquellos que están afectados al menos por un caso.

- A nivel mundial, Irán es con 9.000 personas que han sido contaminadas el tercer país con más casos y, como en Italia, la propagación del coronavirus no ralentiza.

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

03:12 Argentina declara emergencia sanitaria

Argentina declaró este jueves la emergencia sanitaria por el coronavirus tras confirmar que ya tiene casos locales de la enfermedad, ante lo cual dictó medidas drásticas, como aislamientos obligatorios bajo pena de sanción y la cancelación de vuelos con Europa y Estados Unidos, entre otras.

"En situaciones de alarma generalizada es imprescindible el rol del Estado para prevenir, tranquilizar y brindar protección a la población", dijo el presidente argentino, Alberto Fernández, en un mensaje transmitido por cadena nacional de radio y televisión tras firmar un decreto que declara la emergencia sanitaria por coronavirus.

03:05 El deporte de Estados Unidos se paraliza

Tras la abrupta suspensión indefinida de la NBA, el resto de las principales ligas y torneos del deporte estadounidense siguieron sus pasos este jueves (12.03.2020) frente a la pandemia del coronavirus. En una catarata de anuncios este jueves, las Grandes Ligas de béisbol cancelaron sus partidos de preparación y aplazaron el inicio de su temporada regular, programado para el 26 de marzo, por al menos dos semanas. Todo el fútbol también fue postergado.

En tanto los juegos de la liga MLS como los de las selecciones nacionales, así como la Liga de Campeones de Concacaf. La liga de hockey sobre hielo (NHL) también paró indefinidamente.

Todos estos anuncios son reacciones a la impactante jornada que vivió el miércoles Estados Unidos, con el presidente Donald Trump recrudeciendo la batalla contra el coronavirus cerrando la puerta del país a los ciudadanos de la Unión Europea.

02: 49 México: TEC de Monterrey suspende clases

El Tecnológico de Monterrey de México, una institución académica privada en la que estudian 150.000 alumnos, suspenderá sus clases la próxima semana ante la pandemia del nuevo coronavirus, que ya suma 15 infectados en el país, informó este jueves la institución académica.

La propagación del virus "es una realidad global que no podemos ignorar", indicó en un comunicado el Tec de Monterrey, que tiene presencia en varios estados del país y unos 30.000 trabajadores.

Considerando que cuenta con "programas, intercambios y actividades internacionales", sus autoridades decidieron cancelar "clases presenciales en preparatoria, profesional y posgrado a partir del martes 17 de marzo", y retomarlas de forma virtual a partir del 23 de marzo.

01:19 Bolsonaro hace un directo con mascarilla y pide no ir a protestas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, realizó este jueves su tradicional directo en redes sociales con una mascarilla, tras el contagio de su jefe de prensa, y solicitó a los brasileños que se abstengan de ir a las protestas convocadas el próximo domingo a favor de su gobierno.

Bolsonaro reforzó su petición durante un breve pronunciamiento a la nación transmitido en la red nacional de radio y televisión, en el que afirmó que "existe la recomendación de las autoridades sanitarias" de "evitar grandes concentraciones populares".

"Jamás podemos colocar en riesgo la salud de nuestra gente (...) Nuestra salud y la de nuestros familias deben ser preservada", indicó en el pronunciamiento donde no señaló ninguna medida adicional para contener la propagación del COVID-19. El presidente sabrá en las próximas horas si contrajo el virus.

Ver el video 02:26 Compartir Ghaneses dependen de China Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3ZELj Ghana teme quedarse sin existencias

01:16 Disney también cierra sus parques en Florida y París

Disney cerrará sus parques de atracciones en Florida, los más visitados del mundo, y París a partir de este domingo debido al coronavirus, informó este jueves la compañía, horas después de anunciar el cierre de su complejo en California.

La firma indicó que además de estas medidas, que toman con "la mayor precaución", suspenderá las salidas de sus cruceros desde el sábado hasta finales de mes.

Los parques Disney son una atracción turística en todo el mundo. Foto de enero 2020).

01:07 Ghana y Gabón confirman sus primeros casos

Gabón y Ghana confirmaron sus primeros casos de coronavirus el jueves, convirtiéndose los países noveno y décimo del África subsahariana en registrarse casos positivos.

En una declaración, el gobierno de Gabón dijo que su caso era un gabonés de 27 años que había regresado de Francia el 8 de marzo pasado.

El Ministerio de Salud de Ghana dijo que sus dos casos habían regresado

recientemente de Noruega y Turquía.



00:45 Alcalde Miami decide ponerse en cuarentena

Francis Suarez, alcalde de la ciudad de Miami, informó este jueves que decidió ponerse en cuarentena luego de reunirse con un secretario de Estado de Brasil que dio positivo en el test de coronavirus.

“El equipo del presidente Jair Bolsonaro me confirmó que uno de sus miembros está infectado con COVID-19. Durante la visita del presidente este lunes y martes, estuve en la misma habitación que esta persona infectada. Pese a que sé que no tuve contacto directo con él y que no presento ningún síntoma, luego de hablar con un equipo médico especializado, he decidido seguir los protocolos de salud y entrar en auto-cuarentena como medida de seguridad”, dijo el funcionario en un mensaje grabado.

De todas formas Suarez señaló que se siente bien de salud. “Me encuentro sano, fuerte y capacitado para hacer mi trabajo como alcalde. Por tanto, continuaré con mi trabajo de forma remota para asegurar que nuestras operaciones sean llevadas de forma eficaz”, resaltó.

00:22 Bruselas se suma a las medidas extremas

Bélgica anunció este jueves (13.03.2020) el cierre de escuelas, cafés, restaurantes y discotecas y la prohibición de cualquier congregación de personas "de todos los tamaños", anunció este jueves la primera ministra belga Sophie Wilmès.

Ver el video 02:29 Compartir El coronavirus amenaza Alemania Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3ZKjp El coronavirus amenaza Alemania

El cierre de escuelas, a nivel nacional, será efectivo a partir del fin de semana "hasta el viernes 3 de abril incluido", víspera de vacaciones de Semana Santa, precisó la primera ministra en una conferencia de prensa al término de un Consejo de Seguridad consagrado a la pandemia COVID-19.

Bélgica se suma así a una medida adoptada por España, Italia, Francia o Portugal para luchar contra esta pandemia que se propaga como la pólvora y que ya ha infectado a más de 131.000 personas, de las que han muerto casi 5.000.

00:18 Italia pide a Austria disminuir controles fronterizos

El Gobierno italiano ha escrito a la Comisión Europea (CE) para pedir que impida a Austria que siga realizando controles indiscriminados en la frontera que ralentizan la libre circulación de mercancías hacia el resto de Europa.

Ver el video 02:53 Compartir Un nuevo mundo para paramédicos Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3ZKGj Paramédicos se enfrentan a un desafío único

La ministra de Infraestructura y Transporte italiana, Paola De Micheli, explicó en una nota que Roma está en conversaciones desde el miércoles con las autoridades austríacas para poner fin a esta crisis, surgida después de que Austria haya implementado los controles en la frontera para intentar contener la propagación del coronavirus, que en Italia ha dejado 1.000 y más de 12.000 contagios.

El Ejecutivo italiano ha urgido a Austria a devolver "la normalidad de los tránsitos ferroviarios y por carretera, teniendo en cuenta que la mayoría de los camiones solo tienen que atravesar Austria y se dirigen a Alemania y los países del norte Europa", y ha escrito a la comisaria europea de Transporte, Adina Valean, solicitando su intervención.

Italia califica de "injustificadas" las acciones adoptadas por su vecino austriaco y considera que el bloqueo no responde a necesidades sanitarias.

Jorge Ramos, periodista.

00:05 Famoso periodista latino se aísla en Estados Unidos

El periodista Jorge Ramos, de la cadena hispana Univision, se ha sometido a aislamiento voluntario en su casa luego de haber estado en contacto con un posible enfermo de coronavirus, por lo que quedará fuera del grupo de moderadores del debate de los aspirantes demócratas a la Presidencia de EE.UU.

"El presentador de Univision Noticias estuvo en la proximidad de alguien que a su vez y sin su conocimiento tuvo contacto con una persona que contrajo el coronavirus. Tanto Jorge Ramos como la persona con la que estuvo cerca se encuentran con buena salud y sin síntomas", indicó este jueves la cadena de televisión hispana en un comunicado.

"Univision también informó que "yendo más allá de los protocolos de salud pública y tomando las máximas medidas posibles de precaución, Jorge también decidió quedarse en casa durante los próximos días".

jc /gs (efe, afp, reuters, ap)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |