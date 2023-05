Lluvia de críticas por la venta en Suiza de joyas de una millonaria vinculada al nazismo

Las joyas pertenecientes a una multimillonaria austríaca cuyo marido alemán hizo fortuna bajo el nazismo salen a subasta este miércoles (10.05.2023) en Ginebra, pese a las críticas de organizaciones que luchan contra el antisemitismo y que piden que se suspenda la venta.

La colección que ofrece la casa Christie's está compuesta por más de 700 joyas, y el valor total está estimado en más de 150 millones de dólares. Este miércoles sólo saldrán a la venta 100 piezas, y otras 150 serán vendidas el viernes. El resto de las piezas serán vendidas online en noviembre.

Una de las joyas más destacadas de la colección de Heidi Horten, fallecida en 2022, es un anillo Cartier con un rubí "sangre de paloma" de 25,59 quilates, cuyo precio se estima entre 10 y 20 millones de dólares.

La venta podría superar récords anteriores registrados por Christie's cuando vendió la herencia de la actriz Elizabeth Taylor, en 2011, y la colección "Maharajás y el esplendor mongol", en 2019, que superaron los 100 millones de dólares.

Críticas del Centro Simon Wiesenthal y otras organizaciones

Esta semana, el Centro Simon Wiesenthal, la organización global que rastrea a criminales de guerra nazis prófugos, y el Comité Judío Estadounidense (AJC) pidieron que se suspenda la venta.

Entre las joyas de la herencia de Heidi Horten está el rubí "Sangre de Paloma" o "Sunrise", cuyo valor se estima entre 15 y 20 millones de dólares.

El Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia (Crif) se sumó el martes al llamado. La organización francesa calificó la venta como "indecente", ya que el marido de Heidi, Helmut Horten, construyó su fortuna, al menos en parte, explotando negocios de propietarios judíos en el régimen de la Alemania nazi, y militó en el partido nazi. Heidi Horten murió en 2022 a los 81 años, y su fortuna fue estimada por Forbes en cerca de 2.900 millones de dolares.

En 1936, después de que Adolf Hitler tomara el poder en Alemania, Helmut Horten se hizo cargo de una empresa en la ciudad occidental de Duisburgo, después de que sus propietarios judíos huyeran. Más tarde manejó otros varios grandes almacenes y propiedades de judíos, antes de la guerra. Su esposa contrató a un historiados a través de la Fundación Helmut Horten para que investigara el origen de su fortuna, y descubrió que Horten había sido miembro del partido nazi antes de ser expulsado por motivos aún desconocidos.

"Él sentó las bases de su riqueza durante el Tercer Reich mediante la adquisición de empresas de propietarios judíos bajo coacción, a precios de liquidación", dijo a The New York Times David de Jong, autor de "Nazi Billionair - The Dark History of Germany's Richest Dynasties" (Multimillonarios nazis: la oscura historia de las dinastías más ricas de Alemania).

El Comité Judío de Estados Unidos criticó la decisión de Christie's de donar una cantidad no especificada de la venta a organizaciones de investigación y educación sobre el Holocausto. "En lugar de eso, la subasta debería suspenderse hasta que se haga un esfuerzo serio para determinar qué parte de esta riqueza provino de las víctimas de los nazis", señaló.

Christie's defendió su posición: "La fundación (Fundación Helmut Horten) y Christie's saben que todas las ganancias se destinan a organizaciones benéficas; las organizaciones benéficas son para la protección y el bienestar de los niños, la investigación médica y el acceso a las artes", dijo Rahul Kadakia, director internacional de la casa de subastas Christie's, a la agencia de noticias AFP.

"Christie's está haciendo, por su parte, una importante donación para la investigación y la educación sobre el Holocausto", subrayó. Y añadió: "Creemos que al final, los ingresos de la venta serán buenos, y esta es la razón por la que decidimos asumir el proyecto".

CP (afp, Christie's)