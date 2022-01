Llega a Francia activista de revolución egipcia liberado

Forever Is Now: exposición de arte en la arena del desierto

Memoria dorada

Las pirámides de Guiza, de 4.500 años de antigüedad y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Junto a la Esfinge se ve por primera vez la exhibición de una obra de arte. Se trata de "Eternity Now" de la artista estadounidense Gisela Colon: una cúpula elíptica de 9 metros es un homenaje al legado histórico del antiguo Egipto, al igual que toda la exposición, titulada "Forever Is Now".