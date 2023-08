Lizzo niega haber propiciado ambiente de acoso en su equipo

La cantante ganadora del Grammy, Lizzo, negó el jueves las afirmaciones hechas en una demanda presentada por tres de sus exbailarinas. Estas afirman que Lizzo creó un ambiente de trabajo hostil al propiciar comportamientos denigrantes y "body shaming" (burlas por el aspecto físico), calificando las acusaciones de "falsas" e "escandalosas".

La respuesta de Lizzo en la plataforma de redes sociales X se produce dos días después de que los bailarines presentaran la demanda en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Las demandantes alegan que sufrieron supuesto acoso basado en sexo, religión, raza y discapacidad.

Demandan también a productora

Además de Lizzo, cuyos exitosos sencillos incluyen "Juice" y "Truth Hurts", la demanda nombra a la empresa productora Big Grrrl Big Touring Inc, así como a Shirlene Quigley, capitana de su equipo de baile, como demandados.

Lizzo en 2022 con bailarinas, algunas de las cuales la acusan de propiciar un entorno hostil de trabajo Imagen: David Swanson/REUTERS

La cantante, cuyo verdadero nombre es Melissa Viviane Jefferson, dijo que las acusaciones fueron hechas por tres ex empleados a quienes les dijeron que su comportamiento era inapropiado y poco profesional antes de dejar el empleo de Lizzo.

Supuestos tocamientos y fotos no autorizadas

"Por lo general, elijo no responder a las acusaciones falsas, pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no abordarlas", escribió, calificando los últimos días como "desgarradoramente difíciles".

Las demandantes, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez, afirmaron que fueron obligadas a tocar a artistas desnudas en un club de striptease de Ámsterdam a fines de febrero.

La demanda también afirma que Davis fue presionada para participar en una sesión de fotos desnuda para permanecer en una competencia de baile a pesar de su incomodidad. Afirmó que temía perder su trabajo si no cumplía con las supuestas solicitudes de Lizzo.

Lizzo niega los cargos

"Soy muy abierta con mi sexualidad y al expresarme, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para hacerme ver como algo que no soy", escribió Lizzo.

El abogado de las demandantes, Ron Zambrano, dijo en un comunicado que Lizzo había tratado de humillar a sus bailarinas por su peso y degradarlas de manera "ilegal y desmoralizadora". Lizzo respondió diciendo que sabe en carne propia lo que es ser víctima de "body shaming" y que nunca despediría a un empleado por su peso.

Editado con información de reuters y plataforma "X" (antes Twitter)