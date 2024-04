Lindner pide una economía alemana de nuevo a la vanguardia

El ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, defendió el llamamiento de su partido a un "giro económico" en Alemania como reacción a la menor competitividad del país. "Si un país cae del sexto lugar en términos de competitividad al 22 en diez años, ¿qué es más urgente que un cambio?", dijo el sábado (27.04.2024) en el congreso federal del FDP en Berlín. "Porque en los próximos años nuestra ambición debe ser volver del 22 a la vanguardia mundial", dijo.

Una sociedad estancada frente a otras que crecen más rápidamente, conduce a una "competencia muy reñida", advirtió Lindner. La sociedad en Alemania, cuya economía superó recientemente a Japón como la tercera del mundo, en su conjunto vuelve a necesitar perspectivas de crecimiento: "Las políticas económicas y favorables al crecimiento son un requisito de la justicia social". La gente que se siente estancada mientras otros progresan ponen en duda el marco democrático que conduce a esta situación, argumentó. Si la democracia da resultados, también es "una inversión en la legitimidad política de nuestro modelo económico, social y de gobierno", dijo Lindner. "En otras palabras: la transición económica es la mejor ley de promoción de la democracia que se puede tener", resumió.

Ucrania es la primera línea de defensa de Alemania

En cuanto a política internacional, Lindner recalcó que hay que seguir apoyando a Ucrania frente a Rusia. "Apoyamos a Ucrania porque es nuestra primera línea de defensa contra Putin", dijo. El jefe del Kremlin, Vladimir Putin, ha atacado a Ucrania, "pero se refiere a todos nosotros y a nuestra forma de vida", sostuvo Lindner.

Putin no sólo quiere eliminar a Ucrania del mapa, también quiere dividir Europa y la OTAN y asegurarse de que Estados Unidos se retira de Europa, advirtió. "El objetivo de Putin no es Ucrania. El objetivo de Putin es poder ejercer poder sobre nosotros. Y eso no debe conseguirlo nunca", recalcó el ministro, quien consideró necesario mejorar la capacidad de defensa de Alemania y de sus alianzas.

Indicó que el fondo especial de 100.000 millones de euros para las Fuerzas Armadas germanas se agotará en unos años, y entonces habrá que dotar a la Bundeswehr con fondos ordinarios. Lindner, férreo defensor del freno de deuda de Alemania, que establece que el país no puede endeudarse por encima del 0.35 % del PIB, subrayó que esto no será posible con más y más deuda nueva. "Necesitamos un giro económico porque al final la fuerza económica es también un factor de geopolítica", insistió.

lgc (dpa, efe)