Lil Nas X lanza las zapatillas "Nike Satan" no oficiales que contienen sangre humana

Nike ha negado su implicación en el anuncio del cantante Lil Nas X de que lanzará las "Satan shoes" hechas a medida, unas zapatillas que contienen una gota de sangre humana.

El cantante colaboró con la marca de ropa de calle MSCHF para crear las zapatillas, que son unas Nike Air Max 97 modificadas y que llevan un colgante de pentagrama y una referencia a un versículo de la Biblia, Lucas 10:18: "Vi a Satanás caer del cielo como un rayo".

Las zapatillas están relacionadas con una canción y un vídeo, Montero (Call Me By Your Name), que muestra a Lil Nas X girando en el regazo del diablo. El vídeo musical ha sido visto más de 29 millones de veces desde su publicación el viernes.

Solo 666 pares salieron a la venta este lunes (21.03.2021) y se agotaron poco después de salir a la venta el lunes, a un precio de 1.018 dólares el par.

Las zapatillas también contienen una gota de sangre humana en la suela, extraída de los miembros del equipo de la MSCHF, dijo la empresa a NBC News el domingo.

Nike toma distancia

La noticia de las zapatillas provocó indignación durante el fin de semana del Domingo de Ramos; algunos críticos criticaron tanto a Lil Nas X como a Nike. Pero Nike se apresuró a distanciarse de las zapatillas, señalando que son adaptaciones personalizadas de productos existentes.

"No tenemos ninguna relación con Little Nas X o MSCHF", dijo Nike en un comunicado. "Nike no diseñó ni lanzó estas zapatillas y no las respaldamos".

El MSCHF lanzó anteriormente un par de Nike Air Max 97 modificadas llamadas "Jesus Shoes", que contenían lo que describía como agua bendita en su suela extraída del río Jordán.

"Espero que estéis enfadados"

Lil Nas X publicó más tarde una "disculpa" satírica, que contenía imágenes del vídeo de Montero (Call Me By Your Name) en las que aparecía bailando en el regazo del diablo. En los comentarios, escribió "Lo siento mucho, una disculpa real", antes de publicar un enlace al vídeo musical completo.

Más tarde tuiteó: "Hay un tiroteo masivo cada semana que nuestro gobierno no hace nada para detener. Que yo me deslice por un poste CGI no es lo que está destruyendo la sociedad".

Y añadió: "Me pasé toda mi adolescencia odiándome a mí mismo por la mierda que predicabais que me pasaría por ser gay. Así que espero que estéis enfadados, sigáis enfadados [y] sintáis la misma rabia que nos enseñáis a tener hacia nosotros mismos".

FEW (CNN, The Guardian, NBC, Stern)