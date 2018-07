Liam Gallagher pide a su hermano volver a reunir a Oasis

El cantante británico Liam Gallagher propuso a su hermano Noel volver a reunir al mítico grupo musical Oasis, disuelto en 2009 tras años de enfrentamientos. "La Tierra a Noel (...), he oído que está haciendo conciertos en los que la gente no puede beber alcohol, es la cosa más extraña que has hecho nunca, lo perdono y ahora volvamos a reunir a la GRAN O", tuiteó Liam Gallagher el jueves.

Los dos hermanos mantuvieron fuertes enfrentamientos y rivalidades durante años, pero las pasadas Navidades parecieron haberse reconciliado, según se desprendía de sus intercambios de Twitter. En septiembre, Liam Gallagher dijo en una entrevista con dpa que "preferiría el regreso de Oasis a una carrera en solitario". Sin embargo, añadió, la pelota está sobre el tejado de su hermano Noel. (dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |