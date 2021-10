Liam Gallagher lanza disco y anuncia concierto en Knebworth

Liam Gallagher anunció este viernes (01.10.2021) la publicación el próximo 27 de mayo del que será su nuevo disco de estudio en solitario, "C'MON YOU KNOW", y su retorno para presentarlo a la aldea de Knebworth, en Inglaterra, donde en 1996 su exbanda Oasis ofreció uno de los mayores conciertos de la historia de la música.

Más de 250.000 personas se congregaron tanto el día 10 como el 11 de agosto de aquel año para disfrutar del segundo álbum del grupo, "(What's the Story) Morning Glory?" (1995), que con 30 millones de copias es el quinto disco más vendido del Reino Unido.

El gran momento de forma de Oasis los convirtió en un fenómeno desbordante y con aquel trabajo cosecharon el número 1 incluso en países como Estados Unidos, evidenciando el clímax del llamado sonido "britpop".

Con motivo del 25 aniversario de aquellas dos actuaciones en Knebworth, el pequeño de los hermanos Gallagher ha anticipado en sus redes sociales que volverá a aquellas tierras el 4 de junio de 2022 para ofrecer un nuevo concierto, cuyas entradas se pondrán a la venta el próximo 8 de octubre.

Un día antes podrán adquirir entradas aquellas personas que se apunten a la preventa del disco "C'MON YOU KNOW". "Va a ser bíblico", prometió en un mensaje con un vínculo a la página de la promotora, la cual informa de que ese día también actuarán Kasabian, Michael Kiwanuka, Fat White Family y Goat Girl para completar el cartel de la jornada.

"C'MON YOU KNOW" será el tercer disco de estudio en solitario de Liam Gallagher, tras "As You Were" (2017) y "Why Me? Why Not" (2019), al que siguió el directo "MTV Unplugged. Live at Hull City Hall" (2020).

Antes de esta etapa, lideró de 2009 a 2014 la banda Beady Eye, que formó junto a varios de sus excompañeros en Oasis (Gem Archer, Andy Bell y Chris Sharrock) y publicó con ellos dos discos: "Different Gear, Still Speeding" (2011) y "BE" (2013).

Junto a su hermano Noel, Liam Gallagher (Manchester, 1972) saltó a la fama como lenguaraz y carismático vocalista de Oasis y, gracias a éxitos como "Wonderwall" o "Don't Look Back In Anger", se convirtieron junto a Blur en los principales embajadores del "britpop" en los años 90 en todo el mundo. (EFE)