Lewandowski: "Es posible que haya jugado mi último partido con el Bayern"

El polaco Robert Lewandowski, que se proclamó hoy (14.05.2022) por séptima vez en su carrera máximo goleador de la Bundesliga, quiere dejar el Bayern Múnich, según anunció el propio jugador y también el director deportivo de la entidad bávara.

"No firmaré un nuevo contrato", dijo Lewandowski al final del choque contra el Wolfsburgo, que terminó en empate a dos, con gol incluido del polaco. "He dicho a Hasan que si llega una oferta habrá que estudiarla, también en el interés del equipo", añadió. "Las dos partes tienen que pensar en el futuro. No puedo decir más. Queremos encontrar la mejor solución para el club y para mí".

¿Último partido?

"Es muy posible que éste haya sido mi último partido con los colores del Bayern. No puedo afirmarlo al cien por cien, pero es posible que lo fuera. Queremos encontrar la mejor solución para mí y para el club", añadió el atacante polaco. Las palabras de Lewandowski reafirmaron el anuncio previo del director deportivo del campeón germano, Hasan Salihamidzic.

"Hablé con Lewa. En la conversación me dijo que no quería aceptar nuestra oferta de extender el contrato y que le gustaría dejar el club", indicó el dirigente al canal alemán de Sky, en el que dijo que el atacante tiene firmado hasta junio de 2023 y que la intención del Bayern es seguir contando con sus servicios hasta entonces. Tras la temporada que viene, el equipo tendría que dejarle marchar gratis.

¿Posible futuro en el Barcelona?

En el Bayern desde 2014, Lewandowski ha marcado 344 goles para el club bávaro entre todas las competiciones. Ganó la Liga de Campeones en 2020 y ocho títulos de campeonato de Alemania con la camiseta del equipo muniqués, habiendo logrado dos más durante sus años en el Borussia Dortmund.

El polaco no dio ningún indicio sobre su eventual destino. Según algunos medios, el Barcelona es el equipo más interesado para acogerlo, pero las dificultades económicas del club catalán amenazan con complicar la operación.

lgc (efe/afp)