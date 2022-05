Leonor Espinosa es nombrada la mejor chef del mundo: "La reivindicación de la cocina tradicional de Colombia"

La chef colombiana Leonor Espinosa fue elegida como la mejor chef del mundo según la lista que publica The World's 50 Best, mientras que su restaurante ubicado en Bogotá también entró en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo.

"Colombia, el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, hogar de 51.330 especies, está labrando cada vez más un territorio en el atlas culinario internacional, y una mujer ha sido la fuerza definitoria detrás de ese fenómeno", destacó el encargado de otorgar este premio tras el anuncio en referencia a Espinosa.

La chef, que nació y creció en el Caribe colombiano, ya fue reconocida en 2017 como la Mejor Chef Femenina de América Latina.

Apoyo a la biodiversidad colombiana

En una entrevista con Efe, Espinosa destacó que el reconocimiento no solo refleja "la constancia del trabajo, que tiene que ver con los años de dedicación", y el apoyo de su equipo, sino también la biodiversidad colombiana.

"Es una cocina que se fundamenta en los ingredientes de la biodiversidad. Son ingredientes que unen a Colombia, son ingredientes que visibilizan esos territorios con una gran riqueza biocultural. En ese sentido, a mí me llena de orgullo poder ser partícipe de ese reconocimiento de Colombia afuera", expresa.

Filosofía de 'ciclo-bioma'

En palabras de The World's 50 Best, "tiene una misión que va mucho más allá de aplicar técnicas de alta cocina a ingredientes colombianos", ya la chef utiliza una filosofía de 'ciclo-bioma' "como un impulso para el desarrollo social y económico de las comunidades indígenas y afrocolombianas, y su misión ahora está siendo más reconocida".

En cuanto a su restaurante, ubicado en el residencial barrio de Chapinero de la capital colombiana, defiende "la biodiversidad sustentable como una forma alternativa de fortalecer la identidad cultural y generar bienestar", algo para lo que trabajan directamente con los agricultores de diferentes zonas de Colombia.

Leo ha logrado ser el 46 mejor restaurante del mundo.

Esta filosofía, confiesa Espinosa, comenzó hace muchos años, pues ella se considera una de "las pioneras en el mundo de los cocineros que se reconciliaron con sus tradiciones, que empezaron a valorar el trabajo de ese primer productor, del agricultor, que empezó a enfocar la gastronomía como un motor de desarrollo".

"Son muchos años viajando por Colombia, entendiendo de qué está compuesto el territorio, que no solamente es de memorias, sino también, en el caso de Colombia, de biodiversidad, de esa biodiversidad que es una oportunidad grande que tiene el país para crecer económicamente", afirma.

Eso, recalca, está alineado con "una cocina responsable, circular y sostenible".

Fundación socioambiental Funleo

De esta filosofía nació la fundación socioambiental Funleo, que dirige junto a su hija Laura Hernández Espinosa, que tiene como objetivo apoyar a las comunidades indígenas y a través de la cual reintroduce el conocimiento culinario ancestral de algunas de ellas.

Espinosa recibirá oficialmente el galardón a la Mejor Chef Femenina del Mundo el lunes 18 de julio en una ceremonia de entrega en Londres.

FEW (EFE, The World's 50 Best)