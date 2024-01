Lenin: hace 100 años murió el padre de la Revolución Rusa

Hoy en día, en Rusia sólo se recuerda al líder del proletariado mundial en contadas ocasiones: en su cumpleaños y en el aniversario de su muerte. O cuando el presidente ruso, Vladimir Putin , se refiere a él como el "arquitecto de Ucrania".

Ucrania, dijo Putin, fue "el resultado de la política bolchevique". En febrero de 2022, pocos días antes del inicio de la guerra contra Ucrania, el presidente ruso dijo verse obligado a borrar las consecuencias indeseables de las acciones de Lenin, que había defendido el derecho de las naciones a la autodeterminación y creía firmemente que las culturas nacionales se extinguirían.

El Kremlin ha convertido a Lenin en el "malo" que había destruido el gran y fuerte imperio. Según Hannes Leidinger, historiador austriaco y coautor de una biografía sobre el revolucionario ruso, Lenin es profundamente impopular para Putin y su entorno precisamente por su carácter revolucionario: "Lenin es el caos. Lenin es la discordia. Lenin es todo lo que Rusia no quiere ser en su autoimagen", afirma.

"Lenin es criticado por su colaboración parcial con los alemanes en la Primera Guerra Mundial, es decir, con el enemigo. Y la segunda razón de la crítica, quizá mucho más importante: la política de nacionalidades de Lenin. Aunque Lenin estaba convencido de que se restauraría la unidad de los proletarios de todos los países del mundo, en aquel momento quiso resolver la cuestión de la nacionalidad en la Unión Soviética de forma federalista y, además, hablaba en sus discursos de autodeterminación hasta el punto de secesión. Y eso es ahora una espina clavada en el costado de Putin", prosigue Leidinger en entrevista con DW.

Lenin como figura histórica ha sido derribado de su pedestal en Rusia. "Por otro lado, este Lenin sigue siendo un monumento a la Unión Soviética, a la expansión del imperio, al poder del imperio. Y en la batalla por los monumentos, especialmente en Ucrania, Lenin vuelve a cumplir una función para el Kremlin", afirma Leidinger.

En 1970 se erigió en Berlín un monumento a Lenin, que fue desmontado de nuevo en 1991. Imagen: akg-images/picture alliance

Stalin como continuación lógica de Lenin

Se han escrito miles de libros y disertaciones sobre Lenin. No sólo cambió Rusia, sino el mundo entero. Se entregó fanáticamente a su idea y subordinó todo lo que le rodeaba a su realización, sin importarle las consecuencias.

"En general, creo que la Unión Soviética es obra de Lenin. Él sentó las bases para la construcción de este Estado. Stalin no es básicamente una degeneración ni nada parecido, sino una continuación lógica de Lenin. La decisión de hacia dónde y qué camino tomaría este país se tomó en octubre de 1917: tras la toma del poder, el objetivo era conservarlo", subraya el historiador Hannes Leidinger en entrevista con DW.

Lenin ya estaba gravemente enfermo, pero no había tomado una decisión sobre su sucesor. "En cierto modo, esto se repite una y otra vez. La dirección del partido, un pequeño grupo de personas, siempre se ve obligada a decidir quién debe dirigir el país tras la muerte de un líder que no ha preparado un sucesor para sí mismo."

El mausoleo de Lenin en la Plaza Roja

Originalmente, el mausoleo de la Plaza Roja de Moscú sólo se erigió provisionalmente en 1924, para que todo aquel que quisiera despedirse de Lenin pudiera hacerlo. Sin embargo, la despedida se retrasó considerablemente: Lenin sigue yaciendo en la Plaza Roja. ¿Por qué los dirigentes rusos no quieren enterrarlo?

"Lenin sigue teniendo cierto significado, no como político o figura histórica, sino como símbolo de la URSS", afirma Hannes Leidinger. Todavía está el mausoleo, pero ya no se celebran grandes ceremonias ahí. Es una reliquia del pasado, un monumento histórico, un símbolo de la grandeza de la Unión Soviética. Así que Lenin aún no está muerto del todo".

(gg/ms)