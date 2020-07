Leipzig podría contar con público en la próxima Bundesliga

El RB Leipzig recibió este jueves (02.07.2020) al aval de las autoridades sanitarias locales para un regreso parcial del público a su estadio cuando la Bundesliga 2020-2021 arranque en septiembre, siguiendo eso sí un estricto protocolo sanitario.

Es el primer club en obtener esa luz verde al proyecto de hacer regresar a los espectadores. Los planes del equipo de la extinta RDA es poder usar el 50 por ciento del aforo, unas 20.000 personas, afirmaron los responsables municipales.

"El RB Leipzig presentó un concepto de higiene que es sólido y apropiado según el Ministerio de Sanidad para reducir de manera significativa el riesgo de infecciones. Por esta razón, el servicio de salud pública lo confirmó", explica la ciudad.

Además de solo poder usar el 50 por ciento de los asientos, los espectadores tendrán entradas personalizadas y deberán llevar obligatoriamente una mascarilla. Los asientos colindantes deben estar libres, salvo para personas que convivan en un mismo hogar.

La venta de comida no estará permitida y tampoco la de bebida, según el diario Bild. Se incitará igualmente que el trayecto al estadio no se haga en transporte público. El regreso parcial de los espectadores está además condicionado a que la pandemia del nuevo coronavirus no repunte.

Según Bild, el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund y el Colonia han propuesto también proyectos similares a sus autoridades locales respectivas. El Dortmund aspiraría a tener permiso para un tercio de su estadio, lo que le permitiría contar con 28.000 espectadores. La Bundesliga 2019-2020, que estuvo detenida dos meses por la pandemia, finalizó el pasado sábado, con el Bayern Múnich como campeón. Sus últimas fechas se jugaron sin público. (AFP)