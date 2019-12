Lavrov denuncia que la OTAN trata de contener a Rusia de forma "agresiva"

La eterna rebeldía de Pussy Riot en Rusia

Ataque con látigo

Tras ser liberadas, en el marco de una amnistía a fines de 2013, las chicas de Pussy Riot volvieron a protestar. Esta vez el escenario elegido fueron los Juegos Olímpicos de Sochi del año 2014. Cuando se aprestaban a cantar la canción "Putin Will Teach You to Love Your Motherland", una parodia al nacionalismo, un miliciano cosaco armado con un látigo atacó a Nadya Tolokonnikova y a un fotógrafo.