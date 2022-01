Laurent Duvillier: “Es importante un retorno presencial a las aulas lo más pronto posible”

En 2022 comenzamos poniendo la atención en los niños, niñas y adolescentes del mundo, en momentos en que la pandemia deja marcas palpables en su desarrollo. Unicef advierte que la pandemia está haciendo retroceder prácticamente todos los indicadores de progreso y ha sumido a más de 100 millones de niños en la pobreza.

El jefe regional de Comunicación de Unicef para América Latina y El Caribe, Laurent Duvillier dijo en La Entrevista DW que “América Latina y El Caribe es la región más desigual del mundo. Entonces, un niño que no está en la escuela corre más riesgo de ser reclutado por pandillas o para niñas de ser involucradas en redes de tráfico o de explotación sexual.”

