Laureano Márquez: "Que el humor les acompañe"

"El humor ayuda a tomar conciencia de los errores para cambiar" nos dice el humorista venezolano Laureano Márquez, en una entrevista con el humor como protagonista para afrontar las crisis y las malas noticias que han marcado este 2021 que ahora termina. "Sin risa no seríamos lo que somos".







