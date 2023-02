Las "Tafel" cumplen 30 años donando alimentos para los más pobres en Alemania

Sabine Werth y sus compañeras del Grupo de Iniciativas Femeninas de Berlín fundaron hace tres décadas el primer y mayor banco de alimentos de Alemania, la "Tafel" (mesa, en alemán). La idea de entregar alimentos donados a los necesitados se extendió rápidamente. Hoy hay 936 Tafel en toda Alemania. Las grandes cadenas de supermercados entregan sus productos sobrantes a los bancos de alimentos una o dos veces a la semana.

"Seguimos el viejo principio de Robin Hood. Recogemos alimentos de donde sobran y los damos a quienes le hacen falta. Pero legalmente", dice Werth, con una sonrisa.

La mayoría de los visitantes de las Tafel no son indigentes. Los beneficiados son especialmente familias monoparentales, jubilados a quienes no les alcanzan sus ingresos y refugiados. La Tafel es un alivio bienvenido a las mermadas finanzas de muchas personas. Porque solo cuando se puede ahorrar un poco del ajustado presupuesto mensual disponible para la comida, se hacen posibles otros gastos: un libro para los niños, ropa o zapatos, o una salida al cine.

Sabine Werth, cofundadora del primer banco de alimentos, la Tafel, de Alemania

Pobreza en Alemania

En 2022 visitaron las Tafeln unas 2.000 millones de personas en Alemania, un 50% más que el año anterior. Aunque Alemania es uno de los países más ricos del mundo, aquí hay 13,8 millones de pobres, además de las personas que están en riesgo de caer en la pobreza. En Alemania se habla de pobreza relativa, y no absoluta, ya que la gente no tiene por qué morirse de hambre o de frío, dado que recibe ayuda. Pero pobreza en Alemania también significa no participar de la vida social y de ofertas educativas y de esparcimiento, y para algunos niños, hasta días en los que no pueden almorzar, por ejemplo. También privarse de un viaje o de vacaciones.

Los Tafel son "un sismógrafo de situaciones y desarrollos sociales", dice a DW Jochen Brühl. Cuando se inauguró la primera Tafel, en 1993, la pobreza aún no era un problema social en Alemania. El lema era: 'La pobreza no existe, si quieres trabajar, trabajas'. Pero el panorama actual es bien otro.

"Las cosas han cambiado", dice Sabine Werth, y agrega que "hoy, ningún partido político niega que en Alemania hay pobreza”. Paul Hönnes, de Eitorf, tiene otras preocupaciones: actualmente busca nuevos locales, los actuales son demasiado pequeños. Por el momento, parece que la Tafel seguirá siendo necesaria, incluso en la próspera Alemania actual.

(jov/cp)