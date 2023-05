Las raperas de Cachemira

En Cachemira, una sociedad dominada por los hombres, se acusa a las mujeres raperas de difundir la "vulgar cultura occidental".

Bajo el nombre artístico de Yung Illa, Nisar, de 17 años, es una de las primeras artistas femeninas de hip-hop de la región. Sus padres no aceptaron su decisión de convertirse en rapera professional. También encontró resistencia fuera de la familia. Aún así no renunció a su pasión.

Las jóvenes raperas se han convertido en modelos para otras, que rompen con las rígidas normas sociales.

Un reportaje de Akanksha Saxena.

DW Español

SÁ 06.05.2023 – 10:03 UTC

SÁ 06.05.2023 – 13:03 UTC

SÁ 06.05.2023 – 22:15 UTC

DO 07.05.2023 – 08:15 UTC

DO 07.05.2023 – 11:15 UTC

DO 07.05.2023 – 15:15 UTC

LU 08.05.2023 – 00:15 UTC

LU 08.05.2023 – 04:15 UTC

LU 08.05.2023 – 07:03 UTC

LU 08.05.2023 – 16:03 UTC

LU 08.05.2023 – 19:03 UTC

MA 09.05.2023 – 10:45 UTC

MA 09.05.2023 – 17:03 UTC

MI 10.05.2023 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6