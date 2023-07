"Las protestas no deben perjudicar a los demás"

Las manifestaciones en Francia. Imagen: Philippe Lopez/AFP/Getty Images

Macron anuncia el despliegue de más policías para contener disturbios en Francia

Aquí en Colombia, cuando sucedió el estallido social se dijo que las guerrillas eran las responsables de las manifestaciones. Allá, en Francia, ¿quiénes son los culpables? ¿No será que la gente está cansada de los Gobiernos corruptos? Tiene que empezar el cambio.

Nicolás Sánchez, Colombia

Hay arrestos arbitrarios y sin base legal. Solo lo hacen para evitar que la gente salga a la calle. Muy pocos serán judicializados.

John Ceballos

El tema racial y la xenofobia están tomando cada día más fuerza en todos los continentes. Las protestas deben existir, claro, pero no deben perjudicar a los demás. Como por ejemplo, con los robos, la destrucción y los incendios. Además, las instituciones policiales del mundo entero necesitan una profunda transformación.

Fer F., Facebook

La sociedad francesa está bajo tensión, no solo a nivel racial, sino también a nivel religión. Esta última se hizo evidente con la muerte del joven. El problema es la capacidad del Estado para garantizar la estabilidad entre lo racial y la religión. Los hechos de violencia indican que el Estado está sobrepasado y muestra su vulnerabilidad frente a estas situaciones.

Erico Wulf, Facebook

El derecho a protesta de uno termina donde comienza el derecho a vivir en paz de los demás. Nada, absolutamente, nada justifica la violencia contra los negocios ajenos, ni ir en contra de que los demás vivan en paz. No son protestas, es vandalismo.

José Enrique Santos Rodas

Gustavo Petro, presidente de Colombia. (Imagen de archivo). Imagen: Chepa Beltran/VWPics/IMAGO Images

Encuesta: apoyo a presidente Petro cae en picada en Colombia

Invamer es propiedad de uno de los grupos económicos de más poder del país, y las políticas de Gustavo Petro no los benefician. Por eso lo difaman a través de sus encuestas.

Edgar Torres, Colombia

Voté por el supuesto cambio y fue peor. Es más de lo mismo, todos son iguales. Ya no sabemos a quién votar.

Cristián Dayan Calderón Pantoja, Colombia

Petro es un hombre muy inteligente que desea mejorar el país, y quiere acabar con los asesinatos. Los uribistas no han podido aceptar que Petro es el presidente. Esperaban que el nuevo Gobierno siga ayudando a quienes tienen poder adquisitivo, como hacía el Gobierno anterior. Pero Petro desea ayudar a los pobres y luchar para sacar al país adelante.

Marina Restrepo, Colombia

Es mentira, yo estoy orgullosa y apoyo a nuestro presidente Petro.

Grecia Castell, Colombia

El pueblo está con el presidente. Simplemente, la oposición se ha dedicado a demeritar el trabajo del Gobierno, y no proponen nada a favor del pueblo. Ellos se han hecho cada vez más ricos a costa de los paramilitares. Simplemente no están de acuerdo con nada de lo que hace el Gobierno porque no les importa el pueblo colombiano.

Xander Ortega, Colombia

El discurso del presidente está cargado de odio y resentimiento.

Hugo Calcam, Facebook

Vuelco hacia la derecha política en Europa

Creo que esto se debe a que hay países que están cansados de los discursos populistas y oportunistas de la izquierda, que solo llegan a paralizar las economías, a estancar la educación pública, y donde solo los políticos se benefician. También permiten la inmigración sin control. Nuestro país es un real ejemplo de la inoperancia y la pésima gestión de la izquierda. En nuestro último plebiscito el partido de "extrema derecha” triunfó. Esto demuestra que ya estamos cansados y hartos de un Gobierno inoperante que solo llegó al poder gracias a falsas promesas, de las cuales los jóvenes se hicieron eco. Solo llegaron al poder para vivir del Estado. Como ciudadana, quiero vivir en orden, con decencia, paz, respeto, progreso y desarrollo sostenido. ¿Esto es demasiado pedir? No.

Matilde Araya, Chile

Gracias a las manifestaciones en Francia por el descontento social a consecuencia de las políticas de economía de Europa, la extrema derecha tiene asegurada la victoria.

Berto Escriba, Facebook

No hay nada más peligroso que (el hecho de) que sujetos que son parte de la extrema derecha o izquierda lleguen a un puesto político.

Eliudt Fonseca García, Facebook

