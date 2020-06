Las protestas de "Black Lives Matter" no son suficientes

En primer lugar, el hecho de que en Estados Unidos haya personas de piel blanca que se arrodillen y levanten un puño en el aire, que en Inglaterra ayuden a derribar una estatua que homenajea al colonialismo, o que en París y Berlín se manifiesten en contra de los perfiles étnicos y el racismo estructural es algo bueno. Hace que las personas de piel negra se sientan acompañadas en su lucha para exigir sus derechos básicos e igualdad. Eso entrega consuelo y esperanza.

Pero para que ese optimismo se pueda ver reflejado en la realidad se necesitan dos cosas. Por un lado, el compromiso de los blancos debe continuar más allá de la conmoción por la muerte de George Floyd y el bombo mediático. En segundo lugar, es esencial mirar más allá de la punta del iceberg. No basta con reconocer y denunciar la evidente violencia e injusticia motivada por el concepto de raza. El racismo institucionalizado que está anclado en el sistema social es mucho más pérfido, ya que no siempre se reconoce, pero está en la cabeza de la gente.

Sutil racismo cotidiano

Yann Durand, redactor de DW

A menudo, y probablemente ni siquiera consciente, ese racismo institucionalizado se esconde sutilmente detrás de las miradas y las acciones casi imperceptibles:

Es la anciana que sujeta su bolso más fuerte cuando pasa por delante de mí. Es la persona desconocida en la calle que se dirige inmediatamente a mí en inglés, porque para ella es evidente que yo no sé hablar alemán. Es la joven que prefiere quedarse de pie en el tren antes que sentarse en el único asiento que está libre y que está a mi lado. Es el estudiante que intenta desesperadamente ganarse a los peatones para completar su encuesta, pero me ignora cuando yo voy directamente hacia él. Es la cajera, quien siempre le pregunta a los demás si quieren un recibo, excepto a mí. Y así sucesivamente. Son experiencias que los negros y otras minorías sufren día tras día, sin saber si es pura coincidencia o si tiene algo que ver con el color de su piel.

El privilegio blanco

Los blancos también experimentan dificultades e injusticias en sus vidas, pero nunca sufrirán estas situaciones. Eso es un privilegio. Las personas que nunca han estado en desventaja cuando buscan casa o trabajo, o incluso durante los controles policiales, no pueden desarrollar una sensibilidad a la discriminación cotidiana. Por eso la introspección de los blancos es indispensable. Eso no es fácil. Porque nadie que no sea abiertamente racista quiere admitir que inconscientemente apoya estos patrones de pensamiento. El racismo está mal visto y condenado al ostracismo en toda la sociedad.

"¡No me importa el color de mi piel! ¡Ni siquiera lo veo!" ¡Qué hermosa y políticamente correcta declaración! Lástima que no sea verdad. Es humano e instintivo percibir a una persona a nivel externo antes de ponerse en contacto con ella. No puedes evitarlo. El único problema es que lo primero que se ve en la otra persona, más allá de la ropa, es el color de su piel.

Romper con los estereotipos arraigados

Es muy necesario ser consciente de ello para romper con los estereotipos e imágenes que se tienen de los otros, que están firmemente arraigados a través de la esclavitud, el colonialismo y el neocolonialismo, y no para contrarrestarlos con prejuicios. Porque los descendientes de los perpetradores y de las víctimas no tienen otra opción: deben llevarse bien entre ellos. Su interrelación históricamente condicionada está demasiado desarrollada como para poder evitarse completa y permanentemente.

La superación del racismo es responsabilidad de todos, pero especialmente de los blancos. La mejor solución sería que todos, desde el trabajador más sencillo hasta el más alto cargo político, miraran dentro de sí mismos, reconocieran los patrones racistas cuando fuera necesario y los abandonaran. Esto llevaría a la desaparición gradual del racismo estructural de todas las áreas relevantes: la vida pública, el sistema educativo, los mercados laborales y de la vivienda. ¡Adelante, es tiempo de empezar a cambiar algo! (ju/dzc)

Protestas contra racismo en cinco continentes París: Protesta en el Campo de Marte Unos días atrás la policía francesa había dispersado a los manifestantes con gas lacrimógeno, y las manifestaciones en la Torre Eiffel y frente a la embajada de EE. UU. anunciadas para el sábado también habían sido prohibidas. Sin embargo, decenas de miles salieron a las calles para protestar contra el racismo, incluso más allá de París.

Protestas contra racismo en cinco continentes Lieja: manifestación a pesar de la prohibición Bélgica, como la mayoría de los países europeos, participó en la explotación de colonias en otros continentes: la actual República Democrática del Congo fue una vez propiedad privada del Rey Leopoldo II, en cuyo nombre se estableció allí un régimen racista de injusticia. En Bruselas, Amberes y Lieja hubo manifestaciones contra el racismo, a pesar de las prohibiciones por la pandemia.

Protestas contra racismo en cinco continentes Múnich: marcando el paso Una de las mayores manifestaciones de Alemania tuvo lugar en Munich, donde se reunieron 30.000 personas. Otras grandes manifestaciones tuvieron lugar en Colonia, Fráncfort y Hamburgo, entre otros lugares. En Berlín, la policía tuvo que bloquear temporalmente las vías de acceso al Alexanderplatz porque demasiada gente acudió a la marcha.

Protestas contra racismo en cinco continentes Sofía: Más de diez opositores al racismo Al igual que en muchos otros países europeos, Bulgaria prohíbe actualmente los mítines con más de diez participantes. Sin embargo, cientos se reunieron en la capital Sofía. Aparentemente gritaron las últimas palabras de George Floyd "No puedo respirar", pero también llamaron la atención sobre el racismo en la sociedad búlgara.

Protestas contra racismo en cinco continentes Turín: protesta en tiempos de pandemia Esta mujer de Turín grapó su preocupación política a la mascarilla: "Las vidas negras también cuentan en Italia". Las manifestaciones, incluidas las de Roma y Milán, probablemente sean las mayores reuniones desde que comenzaron las medidas contra el coronavirus. Italia es uno de los principales países receptores de migrantes africanos de la Unión Europea.

Protestas contra racismo en cinco continentes Lisboa: ¡Actuad ya! "¡Actuad ya!", es lo que dice en la pancarta de estos manifestantes en Lisboa. Aunque el evento no había sido autorizado, la policía permitió que los participantes siguieran adelante. En Portugal también hay casos de violencia policial contra negros. En enero de 2019, cuando cientos de personas se manifestaron espontáneamente tras un incidente de este tipo, la policía disparó con balas de goma.

Protestas contra racismo en cinco continentes Ciudad de México: Floyd y López En México, no es sólo la muerte de George Floyd lo que está perturbando al país, sino también el destino similar del albañil Giovanni López: fue arrestado en mayo en el estado occidental de Jalisco porque no llevaba una mascarilla, y aparentemente murió por violencia policial. Desde que apareció un video de la operación hace unos días, la ira de los manifestantes mexicanos ha ido creciendo.

Protestas contra racismo en cinco continentes Sídney: racismo contra los aborígenes Las protestas en Sídney comenzaron con una ceremonia tradicional de humo. En este caso, la solidaridad de los al menos 20.000 participantes se dirigió expresamente no sólo a George Floyd, sino también a los australianos de la población aborigen, que también fueron víctimas de la violencia policial racista. Los manifestantes exigieron que ninguno de ellos muriera ya bajo custodia policial.

Protestas contra racismo en cinco continentes Pretoria: Con el puño en alto El puño levantado en el aire es un símbolo del movimiento #BlackLivesMatter. Pero el símbolo es mucho más antiguo: cuando el régimen del apartheid en Sudáfrica liberó al luchador por la libertad Nelson Mandela de la prisión en febrero de 1990, levantó el puño en su camino hacia la libertad, al igual que este manifestante en Pretoria ahora. En Sudáfrica, los blancos siguen siendo privilegiados. Autor: David Ehl



