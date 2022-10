Las pirámides humanas de Tarragona

Otros temas en Euromaxx:

Trajes llamativos: la moda de Zandra Rhodes

Ya sea Freddy Mercury o Lady Di: muchas celebridades se han quedado prendadas de los trajes de la diseñadora de moda y textil británica Zandra Rhodes. A ella misma le gusta vestir sus coloridos patrones y sus llamativos cortes.





Con la furgoneta camper eléctrica por Europa: lago de Garda

Allison y Eric Bieller, de Estados Unidos, viajan al lago más grande de Italia en una furgoneta eléctrica. La región que rodea el lago de Garda es un destino popular para turistas de todo el mundo.





Gouda holandés: uno de los quesos más populares del mundo

Hierba verde, leche fresca y experiencia. En la ciudad holandesa de Gouda se produce desde hace siglos uno de los quesos más famosos del mundo. Este queso duro de color amarillo se vende en grandes cantidades en el mercado.





El amor de los alemanes por la sauna

La británica Rachel Stewart indaga acerca de la preferencia de los alemanes por las saunas sin textiles encima. Y se pregunta: ¿tiene que ser así?







