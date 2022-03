Las Orquídeas Rojas de Marie-Claire - Ayuda para víctimas de la ablación

Lo que le sucedió a ella les ha pasado a miles de mujeres, y no sólo en países remotos, sino también en Europa. Desde su iniciativa Orquídeas Rojas, Marie-Claire lucha en la francesa Bordeaux contra la mutilación genital femenina. Durante mucho tiempo sufrió las consecuencias físicas y psicológicas de su ablación. "Ahora ya me siento bien”, afirma. Nathalie Kanga descubrió por Internet esta asociación que presta ayuda con el asesoramiento gratuito de médicos, terapeutas y abogados. "Por fin puedo hablar con alguien sobre mi ablación”, relata esta estudiante de literatura de Costa de Marfil, que espera también recibir ayuda para sus hijas mellizas de 11 años, quienes podrían sufrir su mismo destino en su país. En todo el mundo más de 200 millones de mujeres han sufrido una mutilación genital. La mayoría, a manos de otras mujeres sin formación médica que, sin emplear anestesia, les extirpan sus genitales externos con cuchillas, trozos de cristal u otras herramientas caseras no esterilizadas. "La mutilación genital femenina se practica en todos los continentes, menos en la Antártida. Cristianos, musulmanes y animistas practican este ritual para controlar la sexualidad femenina y, en última instancia, la vida de las mujeres”, explica Marie-Claire Moraldo.