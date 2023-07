Las mujeres de Pakistán conquistan los escenarios

Como mucho, actúan de madre, hija o suegra: así se reparten los papeles habitualmente. Nada individual, solo personajes estándar.

Amtul quiere que eso cambie. Por eso actúa en el grupo Khawatoons. "Khawateen" significa "mujeres" en urdu y la terminación "toons" juega con la palabra "cartoons”, dibujos animados en inglés.

En los Khawatoons, todos los papeles están interpretados por mujeres, y ponen a prueba con cautela los límites de lo que se puede decir en un escenario de comedia en Pakistán. Porque creen que debería ser posible hablar de temas difíciles como la violencia sexual, el aborto o las relaciones de género en un espectáculo de comedia.

Un reportaje de Vanessa Juercke

