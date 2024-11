¿Siguen existiendo dos Alemanias?

El 9 de noviembre se cumplen 35 años de la caída del Muro de Berlín. Lo que al principio parecía una historia de amor entre las dos Alemanias se ha convertido en una coexistencia complicada: Sigue habiendo muchas diferencias materiales, políticas e incluso psicológicas entre Alemania Occidental y Oriental.

Imagen: Norbert Michalke/imageBROKER/picture alliance

35 años después, nadie cuestiona la reunificación del país, pero hay dudas sobre el proceso y la forma en que se llevó a cabo. Hay dos signos claros de ello: la persistencia de una identidad germano-oriental y la fuerza del partido Alternativa para Alemania en muchas partes del territorio de la antigua RDA.

¿Qué diferencias siguen existiendo entre las dos Alemanias? ¿Cuáles son las principales razones del descontento de gran parte de la población de Alemania Oriental? ¿Existe realmente una identidad nacional colectiva en la Alemania actual? ¿Llegará algún día a completarse la reunificación alemana?

Horarios de emisión:

DW Español:

DO, 10.11.2024 - 00:15 UTC

DO, 10.11.2024 - 05:00 UTC

DO, 10.11.2024 - 10:03 UTC

DO, 10.11.2024 - 12:15 UTC

DO, 10.11.2024 - 17:03 UTC

DO, 10.11.2024 - 23:15 UTC

LU, 11.11.2024 - 01:15 UTC

MA, 12.11.2024 - 21:03 UTC

MI, 13.11.2024 - 19:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6