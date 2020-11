Las defensas contra el coronavirus pueden durar años, según estudio

Independientemente de sus niveles de anticuerpos detectables, es probable que la mayoría de los sobrevivientes de COVID-19 tengan una protección duradera contra el COVID-19 grave en la eventualidad de que se reinfecten, gracias a otros componentes de la respuesta inmunitaria del cuerpo que recuerdan el nuevo coronavirus de diferentes maneras, según han afirmado investigadores del estudio publicado en bioRxiv.

Los nuevos hallazgos "sugieren que el sistema inmunitario puede recordar el virus durante años, y la mayoría de las personas pueden estar protegidas del COVID-19 grave durante un tiempo considerable", dijeron los líderes del estudio Shane Crotty y Alessandro Sette.

El sistema inmunitario reconoce el nuevo coronavirus

En un estudio de 185 pacientes, incluidos 41 que habían sido infectados más de seis meses antes, los científicos del Instituto La Jolla de Inmunología en California encontraron que múltiples ramas del sistema inmunitario, no solo anticuerpos, reconocieron el nuevo coronavirus durante al menos ocho meses.

Por ejemplo, las llamadas células B de memoria que podían reconocer el virus y producir anticuerpos para combatirlo eran más abundantes seis meses después de la infección que un mes, informaron en un artículo publicado este lunes (16.11.2020) en bioRxiv antes de la revisión por pares.

FEW (Reuters, The New York Times, El País)