Las cuentas pendientes del Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga

Los potros también quieren sentarse en los puestos de élite de una Bundesliga inesperadamente apretadísima. Pero en las últimas fechas han trastabillado una que otra vez: lo goleó el Dortmund 3 a 0; el Union Berlin le sacó un empate notable como visitante; el Wolfsburgo y el Augsburgo también le robaron puntos al equipo. Marco Rose no está contento con el derroche de puntos en la liga local.

El equipo goza de una reputación de máquina ofensiva por sus buenas presentaciones ante el Real Madrid y ante el Inter de Milán. Además, un récord también se suma a la campaña de marketing: la goleada histórica del Mönchengladbach ante Shaktar Donetsk es la victoria como visitante más alta en los libros escritos de la Copa de Europa desde 1975. Sumado a esto, el Gladbach vuelve a la escena internacional y golea nuevamente, esta vez 4 a 0, precisamente al Shaktar Donetsk, posicionándose cómodamente como cabeza del grupo B. Totalmente merecido.

Breel Embolo anotó de chilena en la Champions League contra el Shaktar

Bundesliga épica

Dentro de poco conoceremos al Herbstmeister o a los campeones del otoño, como se le denomina al equipo que ocupe la primera casilla antes de irse a la pausa del invierno. La corona del año pasado se la quedaron los toros de Julian Nagelsmann. Este año la competencia está más reñida que nunca, y casi que sin predecirlo, habrá que hacer uso del fotofinish, porque seguramente el Borussia Dortmund, el RB Leipzig, el Bayern Múnich, el Bayer Leverkusen, y hasta el Union Berlín querrán celebrar las fiestas navideñas y de fin de año con la satisfacción del deber cumplido.

Los potros no están tan lejos de meterse en la carrera. Solo siete puntos lo separan del líder de la tabla, el Bayern Múnich. Una victoria ante el Schalke 04 bastaría para que los potros cabalguen rumbo a las primeras posiciones de la tabla. El mismo Marco Rose recordó en la previa de la Champions ante el Donetsk la importancia de no descuidar a la liga local: "trabajamos proactivamente en buscar soluciones. Es algo que nos ocupa, pero a la vez tengo que decir que no se trata de un problema psicológico o algo en lo que tengamos que profundizar. Eso sí, no normalizamos el problema”, le contó el D.T. a DAZN.

Potros finos

El teamgeist de los miembros del plantel le permite al Borussia Mönchengladbach entenderse también dentro del campo de juego. La solidaridad de equipo, la virtud técnica de los delanteros, la inteligencia de los mediocentros, y los recursos tácticos de su entrenador, han hecho que este equipo realice un desempeño sobresaliente en el grupo del finalista en octavos de final, el Real Madrid y el finalista de la Europa League, el Inter de Milán.

Una de las prioridades en la fase de finalización del Mönchengladbach es surtir las pelotas hacia el centro del área. Desde allí no solo aparecen Plea, Emboló o Thuram, si no los mediocampistas que se dejan caer rápidamente para realizar los apoyos de ruptura, para eliminar los marcajes y permitir flexibilidad táctica en la ofensiva.

Los potros, aquí de negro, llegan motivados contra un alicaído Schalke

En cuatro partidos de Champions han lanzado 48 tiros a puerta, y de esos han marcado 14 goles, 11 de ellos desde el centro del área. Una de las opciones más claras antes de la lluvia de goles ante el Donetsk fue el recorte de la cancha desde la banda con un tiro letal que es recogido desde la línea de la banda con un solo contacto, y luego es enviado al área como plato servido, para rematar al arco.

No son previsibles en el cambio de transición, salen con pases rápidos y precisos y buscan al hombre libre a través del cambio de frente. La eficacia de los pases, el 82 por ciento, les ha permitido acelerar el juego y mantener la dinámica y la intensidad en los recorridos.

Caso opuesto a lo que sucede en la Bundesliga, que pone al descubierto los baches y debilidades del Borussia Mönchengladbach. Una de las razones de la falta de los buenos resultados se debe en primera instancia, a que ningún otro equipo perdió tantas posibilidades claras como el Mönchengladbach desperdició en esta temporada (7). En segunda instancia, al equipo le cuesta las fases de transición de ataque a defensa, ya sea por concentración: el equipo ha perdido la pelota cinco veces en plena fase de creación, y que ha terminado en gol en contra. Además, que ha recibido hasta cuatro goles al contraataque - más que ningún otro equipo-.

Si bien ninguna escuadra en el fútbol puede alcanzar la perfección, al equipo de Marco Rose le falta el centavo para el peso para finiquitar su ambicioso plan.