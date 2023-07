"Las críticas a Israel no deben negar su derecho a existir"

El presidente Isaac Herzog conmemoró este miércoles(19.07.2023) los 75 años de independencia de Israel ante el Congreso de Estados Unidos y celebró la amistad de su país con Washington, pero advirtió del peligro de que las críticas al gobierno deriven en antisemitismo. Al respecto, sostuvo que aunque respeta los reproches que pueda recibir, hay líneas rojas que no se deben traspasar.

"No soy ajeno a las críticas entre amigos, incluidas algunas expresadas por miembros respetados de esta Cámara. Respeto las críticas, especialmente de los amigos, aunque no siempre hay que aceptarlas", dijo ante la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses. "Las críticas a Israel no deben cruzar la línea de la negación del derecho a existir del Estado de Israel. Cuestionar el derecho del pueblo judío a la autodeterminación no es diplomacia legítima, es antisemitismo".

Las declaraciones de Herzog tiene su motivo: la congresista demócrata Pramila Jayapal afirmó que Israel es "un estado racista", que los palestinos merecen la autodeterminación y la autonomía, y que el "sueño" de la solución de los dos Estados "ya ni siquiera parece posible". Por ello, el martes se aprobó por 412 votos a favor y 9 en contra, una resolución que, en respuesta a las declaraciones de Jayapal, daba su apoyo "incondicional" a Israel y señalaba que no es un estado "racista" o donde exista un apartheid.

Llamado a no "precipitarse”

La visita del presidente israelí, cuya función es más bien ceremonial, se produce en medio de una disputa en la Cámara de Representantes estadounidense sobre las políticas del primer ministro Benjamin Netanyahu, que han puesto de relieve las fisuras en el apoyo del Partido Demócrata al aliado de Oriente Medio. De hecho, las relaciones del presidente Joe Biden con Netanyahu pasan por momentos de tensión.

Biden, que recibió a Herzog en el Despacho Oval de la Casa Blanca el martes, instó el miércoles al gobierno de Israel a no "precipitarse" con los cambios, en referencia a la reforma judicial que ha provocado gigantescas manifestaciones. "Encontrar el consenso en áreas políticas controvertidas significa tomarse el tiempo necesario", dijo el presidente de Estados Unidos en una columna publicada en el diario The New York Times.

DZC (AFP, EFE)