Las carencias militares de Alemania no podrán colmarse por completo hasta 2030, según el ministro de Defensa

El ministro alemán de Defensa del partido socialdemócrata, Boris Pistorius, quiere aumentar el presupuesto de defensa al dos por ciento del producto interior bruto para 2025. Para el final de la legislatura, le "gustaría haber establecido un presupuesto de defensa mayor que garantice el objetivo del dos por ciento de la OTAN", declaró Pistorius al diario Welt am Sonntag. Su "prioridad número uno" hasta entonces es que "también hayamos llegado a la nueva era en la adquisición de armas y municiones".

Debido al aumento del presupuesto de defensa que solicita para 2024, tiene "básicamente una actitud confiada", dijo Pistorius. Si serán los diez mil millones de euros solicitados estaría por ver. Las negociaciones están en marcha. Tampoco le gustó "que tengamos que gastar un billón tras otro en sistemas de armamento. Pero estoy convencido de que no hay alternativa", argumentó el ministro.

"Lagunas existentes no podrán colmarse"



Según cifras de la OTAN, el gasto alemán en defensa representó el año pasado menos del 1,5% de la producción económica. Según un estudio del Instituto de la Economía Alemana (IW, por sus siglas en alemán), Alemania probablemente no alcanzará el objetivo del dos por ciento hasta 2024 y 2025, es decir, cuando entren en juego los gastos del fondo especial.

A partir de 2026, es probable que Alemania vuelva a estar por debajo del dos por ciento si el presupuesto ordinario de defensa no aumenta "al menos un cinco por ciento" anual.

El ministro de Defensa no espera poder remediar las deficiencias de equipamiento de la Bundeswehr en esta década. "Todos sabemos que las lagunas existentes no podrán colmarse por completo de aquí a 2030", declaró a Welt am Sonntag. Pistorius hizo un llamamiento a la industria armamentística para que aumente sus capacidades de producción: "Si yo fuera el director general de una corporación que produce armamento, pondría todos los medios a mi alcance ahora".

Un "no" a la economía de guerra



Sin embargo, en vista de la guerra de Ucrania, el ministro rechazó pasar a una economía de guerra. "La economía de guerra significaría que cambiamos toda la economía como si Alemania fuera un partido de guerra. No lo somos y por eso esto no es objeto de debate", dijo Pistorius. Pistorius también anunció nuevos cambios estructurales y de personal en el Ministerio de Defensa. Su equipo no aumentará, pero "presumiblemente seguirá cambiando", dijo. El político del SPD ya ha sustituido al Inspector General del Bundeswehr, a un Secretario de Estado y al Presidente de la Oficina de Adquisiciones del Bundeswehr.



ies (dpa, Reuters)