Las campañas rusas de desinformación crean tensiones en Alemania

Según Konstantin von Notz, jefe del órgano de supervisión parlamentaria del Bundestag alemán, Rusia podría intentar este invierno crear tensiones sociales en Alemania con campañas de desinformación en línea.

"La situación es muy grave. Las últimas semanas han mostrado una vez más que Alemania es vulnerable ante la influencia rusa", dijo a DW Konstantin von Notz, miembro de Los Verdes en el Bundestag.

La población en Alemania percibe cada vez más los efectos del aumento imparable de los precios de la energía, después de que Moscú paralizara el suministro de gas en represalia por las sanciones occidentales.

Hasta ahora, la mayoría de los alemanes ha apoyado dichas sanciones. Pero los expertos en seguridad temen que Rusia intente avivar en Alemania los temores por la escasez de gasolina o alimentos. "Nuestros servicios de inteligencia han observado durante mucho tiempo que actores prorrusos están organizando campañas en redes sociales, como Telegram, con el objetivo de envenenar el discurso público y dividir nuestra sociedad”, afirmó von Notz.

El caso de Baerbock

Un incidente de ese estilo sucedió con la ministra de Exteriores alemana. Durante una reunión en Praga, Annalena Baerbock, prometió su apoyo a Ucrania, "independientemente de lo que piensen mis votantes alemanes".

Este comentario se extrajo en el contexto de una larga respuesta, en la que la ministra también dijo que su Gobierno ayudaría a las personas en Alemania a hacer frente al aumento de los gastos.

Según un análisis del Centro de Situación de Desinformación, un grupo de organizaciones no gubernamentales, en cuestión de unas pocas horas, esa frase aislada corrió como la pólvora en cuentas prorrusas en Telegram. Además, se añadieron fragmentos o títulos engañosos para falsificar la declaración real de Baerbock.

Cooperación para difundir desinformación

Pronto apareció la frase en otras plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde fue compartida sobre todo por políticos de la AfD y La Izquierda, y cuentas de extrema derecha. Un día después de la declaración de la ministra, una etiqueta en alemán en Twitter pedía la renuncia de Baerbock.

"El caso muestra la importancia de la cooperación entre los actores rusos, pro Kremlin, y los actores en Alemania para difundir la desinformación", dice Julia Smirnova, del laboratorio de ideas Instituto para el Diálogo Estratégico, una de las organizaciones involucradas en el análisis.

Intentar controlar y dividir la opinión pública a través de las redes sociales no es un fenómeno de este año, ya en entre 2015 y 2021 identificaron más de 700 campañas de desinformación rusas.

"La propaganda rusa difunde la narrativa de que los alemanes tienen que pasar frío debido a Ucrania”, asegura Smirnova. "Y ahora que el invierno está a la vuelta de la esquina, esta narrativa tiene más potencial de llegar a personas que tienen temores y preocupaciones legítimos", dice.

Crear más inseguridad en la sociedad alemana, aprovechando el temor de los ciudadanos a la subida de los precios, es parte de la estrategia de desinformación rusa.

Más campañas de desinformación

La investigación de otras organizaciones respalda este punto de vista. Pia Lamberty, del instituto de investigación de Berlín CeMAS, cree que habrá un mayor aumento de las campañas de desinformación rusas en invierno.

"La experiencia nos ha enseñado que, en tiempos de tensión social, Rusia intensifica aún más sus estrategias de influencia para desestabilizar aún más las democracias”, confirmó la psicóloga social. Algo similar se observó cuando cientos de miles de personas huyeron a Alemania de la guerra en Siria en 2015.

Posible intento de radicalizar las protestas

Hasta ahora, las protestas en Alemania contra el aumento de los costes de vida y los precios de la energía no han sido muchas. Pero esto podría cambiar cuando se acerquen las primeras noches frías de otoño. Al mismo tiempo, los actores prorrusos podrían intentar radicalizar estas protestas con campañas de desinformación, teme Konstantin von Notz.

"Que no haya malentendidos: todos en nuestro país tienen derecho a manifestarse contra el aumento de los precios y protestar en las calles, gracias a Dios”, dice. "Pero todos nosotros -políticos, periodistas, ciudadanos- tenemos que tener cuidado de no dejarnos explotar inconscientemente por actores que no tienen nada bueno en mente para nuestra sociedad", zanjó.

