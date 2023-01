Ya no son necesarias

Desde noviembre de 2022 ya no se podía telefonear con monedas y, a partir de febrero de 2023, la empresa de telefonía Telekom no permitirá llamar más con tarjeta desde la cabinas teléfonicas amarillas. Hace años, esa decisión habría causado una oleada de protestas, pero en la era de la telefonía móvil, mucha gente, o desconoce la información, o no le concede importancia.