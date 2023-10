Las cúpulas directivas en Alemania son terreno de hombres

La igualdad de derechos de la mujer en el mundo profesional continúa siendo tan acuciante, que se acaba de conceder el Premio Nobel de Economía a una mujer que investiga el tema. El más reciente informe de la Fundación AllBright arroja datos actuales sobre la situación de las mujeres en las cúpulas ejecutivas. Los resultados revelan que se han producido pequeños avances, pero que aún hay mucho margen de mejora.

En 2022, el 37 por ciento de los nuevos miembros de los consejos de administración en Alemania fueron de sexo femenino. "Y por fin -aunque tarde- se ha llegado al punto en que hay menos consejos exclusivamente masculinos que mixtos", dicen los dos directores generales de la Fundación AllBright, Wiebke Ankersen y Christian Berg.

Solo una mujer en el consejo de administración

"Me complace que cada vez más empresas alemanas promuevan la incorporación de mujeres a sus consejos de administración", se congratula, por su parte, Sven Hagströmer, fundador de la Fundación AllBright, quien, al mismo tiempo, tiene la incómoda sensación de que las empresas quieren evadir de esa manera el ojo público. El hecho de que la inmensa mayoría de las empresas alemanas solo tienen una mujer en el consejo de administración concuerda con la sospecha de Hagströmer.

Casi el 83 por ciento de los miembros de los consejos de administración de las empresas alemanas siguen siendo hombres. En el índice bursátil alemán DAX, todavía hay dos empresas cuyos consejos de administración están formados únicamente por hombres: Adidas y Porsche Holding. Y el año anterior eran siete las empresas con ejecutivos solo de sexo masculino.

¿Cómo es la situación en otros países?

La situación es mucho mejor en Estados Unidos, por ejemplo. Allí, mucho más de la mitad de los consejos de administración tienen más de un tercio de mujeres. Si se compara la proporción de mujeres en los consejos de administración de las 40 principales empresas de Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia, Suecia y EE.UU., Alemania ocupa el penúltimo lugar.

Mientras que el 88 por ciento de los consejos de EE.UU. y Francia cuenta con más de una mujer, solo el 40 por ciento de las empresas alemanas lo tienen. Sin embargo, el informe AllBright recalca que, para lograr un cambio en la dinámica de los equipos, al menos un tercio de un consejo debe estar formado por mujeres. En EE. UU. esto ocurre en una de cada dos empresas, en Alemania solo en el 28 por ciento de las 40 mayores empresas.

Por otro lado, hay que observar que los estadounidenses no tienen buenas condiciones generales para el trabajo femenino. No existe una cuota legal de mujeres en los consejos de administración. Además, como no hay ayudas parentales ni muchas guarderías, las mujeres se ven obligadas a trabajar menos. Sin embargo, cuando trabajan, suele ser a jornada completa y ascienden con regularidad a puestos directivos.

Tampoco en Gran Bretaña existe una cuota legal para las mujeres, sino que las empresas fijan de forma voluntaria sus propios objetivos para incluirlas. Con éxito, porque los 350 mayores grupos bursátiles han alcanzado una cuota del 40 por ciento de mujeres en los consejos de supervisión tres años antes de lo previsto. Para 2025, el 40 por ciento de los dos niveles directivos superiores también deberán estar formados por mujeres.

Las francesas, por su parte, sí se benefician de una cuota legal de mujeres en los consejos de administración, que estipula que al menos el 30 por ciento de los puestos deberán estar ocupados por mujeres en 2026 y al menos el 40 por ciento en 2029. En los consejos de supervisión, la cuota estipula que al menos el 40 por ciento de los miembros deben ser mujeres. La mayoría de las francesas trabajan a tiempo completo y recurren pronto a las guarderías públicas.

Alemania persiste en los viejos modelos

El informe AllBright revela que los patrones tradicionales siguen siendo muy pronunciados en Alemania. Muchas mujeres trabajan, pero sobre todo a tiempo parcial, lo que les dificulta llegar a las cúpulas directivas. Y no es que las mujeres no deseen asumir más responsabilidades en el trabajo. "Los estudios demuestran que las mujeres no son mucho menos propensas a querer asumir responsabilidades directivas, solo que a menudo chocan con un techo de cristal", afirma Macel Fratzscher, presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica.

Según Fratzscher, también son cada vez más los hombres que desean la igualdad de oportunidades para sus compañeras en la vida laboral y que estarían dispuestos a asumir más responsabilidades familiares y con los hijos. "Lo que hace falta es una expansión más rápida y consecuente de las guarderías y las escuelas de jornada completa, así como la supresión de importantes desincentivos fiscales en los matrimonios y un reparto paritario de los permisos parentales", explican los directores gerentes de la Fundación AllBright, Wiebke Ankersen y Christian Berg.

Si las cosas siguen al ritmo de los últimos cinco años, pasarán otros 18 hasta que uno de cada dos puestos de los consejos de administración de las empresas cotizadas en la bolsa esté ocupado por una mujer.

