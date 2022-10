Lanza Queen canción inédita con Freddie Mercury en la voz

Queen lanzó una canción inédita con Freddie Mercury este jueves. Se trata de la primera canción de la banda con la voz del difunto cantante en más de ocho años. El guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor le contaron por primera vez a los fanáticos de Queen sobre la existencia de "Face It Alone" durante una entrevista en el verano.

La pista se grabó originalmente a fines de la década de 1980 durante las sesiones del álbum "The Miracle", que encabezó las listas de éxitos de la banda, pero no llegó a lanzarse. El equipo de producción y archivo de Queen lo encontró nuevamente cuando comenzaron a trabajar en una próxima reedición del álbum, que se lanzará en noviembre.

Canción olvidada con una voz inolvidable

"Nos habíamos olvidado de esta pista”, dijo Taylor en un comunicado. "Pero allí estaba, esta pequeña joya. Es maravilloso, un verdadero descubrimiento. Es una pieza muy apasionante". "The Miracle", el decimotercer álbum de estudio de Queen, salió dos años antes de que Mercury muriera de neumonía relacionada con el sida en 1991. La próxima reedición, lanzada como una caja de edición de coleccionista de ocho discos, incluirá seis canciones inéditas, así como diálogos entre la banda, Mercury, Brian May,Taylor y el bajista John Deacon, mientras están en el estudio.

Queen incluyó por última vez tres canciones nunca antes escuchadas con Mercury en su álbum de 2014 "Queen Forever". "Estoy feliz de que nuestro equipo haya podido encontrar esta pista ('Face It Alone')”, dijo May. "Después de todos estos años, es genial escucharnos a los cuatro... trabajando en el estudio en una gran idea para una canción que nunca se completó... ¡hasta ahora!".

EL(reuters)