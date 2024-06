Lamine Yamal: jugador de Eurocopa más joven de la historia

Lamine Yamal bate récords con la misma facilidad con la que desmantela defensas. El sábado, con 16 años y 338 días, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Eurocopa.

Ya era el jugador más joven en jugar en el Barcelona y para España. También el goleador más joven de la historia de La Liga, de la Copa de España y de su selección. La palabra prodigio apenas le hace justicia.

"Un talento que sólo tienen los elegidos", resumió su entrenador, Luis de la Fuente, en la previa. "Es como si hubiera sido tocado por la varita de Dios. Muy pocos tienen esa cualidad, esa habilidad increíble. Son futbolistas especiales. Tienen ese toque que los hace diferentes al resto".

Un brillante centro de Yamal preparó a Dani Carvajal para el tercer gol de España en una primera parte de juego dominante, después de que Álvaro Morata y Fabián Ruiz anotaran los dos primeros. España ganó 3-0 en una noche de castigo para Croacia y su capitán, Luka Modric, que debutó cuatro años antes de que naciera Yamal, empeoró aún más en la segunda mitad, cuando Bruno Petkovic falló un penal y luego vio su siguiente intento anulado por invasión.

Haciendo travesuras en las calles

Yamal es un producto de la famosa academia La Masía, del Barcelona, ​​de la que salieron muchos miembros de la generación que le dio a España Eurocopas consecutivas en 2008 y 2012, así como la Copa del Mundo de 2010, jugadores como Xavi, Andrés Iniesta y Sergio Busquets. Y por supuesto, del argentino Lionel Messi.

Aunque tiene muchas de las características de esa educación futbolística, con una aguda conciencia del espacio, pies rápidos y una toma de decisiones ejemplar, Yamal es un regateador rápido, emocionante y directo. Atribuye esa habilidad particular a su crianza en Rocafona, un barrio a 40 minutos de la costa de Barcelona que tiene una gran población de inmigrantes.

"Cuando aprendes a jugar fútbol en la calle, tienes más recursos", dijo Yamal a la revista española GQ. "Te vuelve más travieso que alguien formado en una academia".

Quizás sea algo de lo que han carecido los equipos españoles en los últimos años, con un exceso de pasadores técnicos que a menudo carecen de vanguardia.

Los alemanes Jamal Musiala y Florian Wirtz también dejaron su huella joven Imagen: Mika Volkmann/IMAGO

Inteligente antes de su tiempo

Pero, como señalan tanto su seleccionador nacional como su extécnico del Barcelona, Xavi, la mentalidad de Yamal está adelantada a sus años en el campo. "Casi siempre toma la mejor decisión", dijo Xavi. "Eso es lo más difícil en el fútbol. Es extraordinario".

Dicho todo esto, Yamal todavía tiene 16 años. "Traje mis deberes aquí porque estoy en cuarto año de la ESO ['Enseñanza Secundaria Obligatoria']", reveló antes del partido. "También tengo clases en línea y esas van bien", afirma, confiando en que el profesor no se enfade con él y no lo repruebe.

Este escenario resultará familiar para quienes siguen de cerca el fútbol alemán. Florian Wirtz, que marcó el primer gol del torneo el viernes, se perdió un partido de la Europa League en 2020 para presentar un examen cuando tenía 17 años.

Wirtz, a pesar de una grave lesión, parece dispuesto a desarrollar su potencial. Al igual que otros dos jugadores que están entre los cinco primeros jugadores más jóvenes en participar en la Eurocopa antes de Yamal: Jude Bellingham, de Inglaterra, y Jamal Musiala, de Alemania.

Renato Sanches ganó la Eurocopa 2016 con Portugal, pero tuvo problemas para encontrar consistencia después Imagen: picture alliance/Pressefoto ULMER

Sanches ofrece una advertencia

Pero convertirse en una superestrella mundial durante la adolescencia ha resultado difícil de manejar para algunos jugadores. La estrella emergente de la Eurocopa 2016, el portugués Renato Sanches, se convirtió en el jugador más joven en jugar una final y consiguió el traslado de sus sueños al Bayern Múnich. Pero el centrocampista tuvo problemas en la Bundesliga y desde entonces no ha vuelto a alcanzar las mismas alturas. A sus 26 años, se perdió la convocatoria de Portugal para este torneo y el último Mundial.

"A veces puedes pensar que no te afecta la presión y que estás bien, pero no es el caso", dijo Sanches al medio francés Views sobre su etapa en el Bayern. "Si sientes presión, no puedes rendir. En ese momento comprendí cuánto afectaba ser feliz a mi nivel de juego. La salud mental en el fútbol es frágil porque basta un mal partido para perder el ánimo".

Es probable que Yamal tenga algunos mínimos junto con nuevos máximos. De La Fuente ha dicho que el desafío mental para este adolescente será quizás mayor que el físico. "Lo que tenemos que hacer es normalizar la situación y apoyarlo", afirmó el técnico español. "Hay que explicarle que crecerá mucho más con humildad. Necesita tener ese equilibrio, tenemos que educarlo".

