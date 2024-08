“La UE sanciona a la población venezolana”

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español (imagen de archivo). Imagen: via REUTERS

España y la UE no reconocen los resultados de las elecciones en Venezuela

Venezuela no se mete en los asuntos internos de otros países. Nuestros problemas los resolvemos nosotros. Ocúpense de sus pueblos y de sus problemas.

Francisco Purpa, Venezuela

Lo que se tiene que hacer es sacar a Maduro del poder. Cómo es posible que la comunidad internacional no haga nada para parar a Maduro.

Lucia Sánchez, Estados Unidos

Los gobiernos y reyes europeos piensan que Venezuela es todavía una colonia. Nosotros ya somos un país soberano e independiente de las colonias extranjeras. No nos importa lo que piensen los capitalistas. Nicolás Maduro es el presidente.

Nerio Salinas, Venezuela

Durante años lo defendieron y ahora se quieren despegar. Los gobiernos de España, México, Colombia y Brasil eran fieles defensores del gobierno venezolano, y hoy son sus detractores. Pero esto solo habla de hipocresía. Lo más grave es ocultar el terrorismo de Estado, y solo exigir que se muestren las actas. Entonces, si se presentan las actas de la elección, ¿estaría todo bien para estas naciones? ¿Los delitos de lesa humanidad contra los ciudadanos de Venezuela no tienen mayor importancia?

Pablo Bevilacqua, Argentina

Ya no somos colonia de España. España debería preocuparse de los asuntos del rey y la corrupción en su país.

Ronald Arroyo Chaverri, Costa Rica

Maduro se escuda en el respaldo militar y no piensa en su pueblo. China y Rusia deberían hacerle ver a Maduro que no es dueño del poder si no lo sabe utilizar a favor del pueblo.

Jorge Cardona, Colombia

La Unión Europea, que está tan preocupada por Venezuela, sanciona a la población venezolana en vez de atacar la economía del gobierno de Nicolás Maduro. La UE es hipócrita.

Eduardo Arevalo Rico, Colombia

Estamos ante un totalitarismo que solo conduce al hambre y la miseria, sin salud ni educación, e impone sus mandatos solo con violencia y sometimiento a su pueblo.

Héctor Bencivengo, Argentina

Policías en Solingen. Imagen: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Estado Islámico reivindica ataque de Solingen

Mis condolencias a los familiares de las víctimas.

Jhony Rojas Salinas

Es lamentable lo sucedido.

Gustavo Adolfo Guerra Torres, Colombia

Qué barbaridad, por estas acciones es que la Unión Europea está pensando en ser más estricta para otorgar asilos.

Pedro Laborde, Ecuador

¿Las víctimas son los que están matando gente en Israel? Si tanto les importa Palestina que se vayan a luchar por su gente. Esta gente era inocente y no tiene la culpa.

Frida Munster

OTAN advierte a Rusia tras posible incursión de dron en Polonia

La OTAN tiene como objetivo destruir Rusia. Por eso ha crecido en estados miembros e intentar "ahogar” a Rusia. Había paz en Europa y esa paz permitía comercializar y trabajar en conjunto. Las ansias de poder y de destrucción llevaron a esto. Nadie quería esto, excepto Estados Unidos.

Mario Hugo Gabach, Argentina

Supuestamente Rusia tiene el ejército más poderoso del mundo, pero lleva más de 2 años en guerra con un país pobre y no le ha podido ganar.

Sergio Torres

No escucho hablar ni una sola palabra sobre negociar la paz. Si siguen por ese camino no quedará nada de Ucrania.

Tom Martínez

