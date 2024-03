La UE reanuda pagos de ayuda a la UNRWA pese a diferencias

La Comisión Europea (CE) había suspendido sus pagos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) durante un mes, porque el gobierno israelí acusó a doce de sus empleados de colaborar con la organización radical islamista Hamás. Hamás -que es clasificada como organización terrorista por la UE- perpetró un ataque terrorista contra Israel el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas, secuestrando a unas 250 y manteniéndolas como como rehenes. El ataque terrorista desencadenó un operativo militar generalizado por parte de Israel en la Franja de Gaza, en el que se estima que han muerto unos 30.000 civiles. Hamás se niega a abandonar su lucha armada contra las tropas israelíes y a liberar a los rehenes secuestrados en Gaza.

La UE libera 50 millones de euros para la UNRWA

A partir de la próxima semana (4.03.2024), se reanudarán los pagos de la Unión Europea a la UNRWA. Se transferirán 50 millones de euros, y más adelante este año se transferirán otros 32 millones de euros en dos tramos. Después de largas negociaciones, la UNRWA había aceptado previamente las condiciones de la UE para el desembolso de los fondos. El departamento de Auditoría Interna de la ONU llevará a cabo una investigación sobre las acusaciones contra la UNRWA. También la UE llevará a cabo una investigación, con sus propios expertos.

El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, aseguró en un intercambio de correspondencia con la Comisión de la UE, que esa organización de la ONU no estuvo involucrada en los crímenes terroristas de Hamás, y prometió que los 13.000 empleados que han trabajado hasta ahora en la Franja de Gaza serían controlados nuevamente. Un equipo internacional de expertos está elaborando recomendaciones para que la UNRWA impida una posible colaboración con Hamás.

En una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, el 12 de febrero, Lazzarini se quejó de que Israel no había presentado ninguna prueba de la participación de sus empleados en actos de terrorismo. Los ministros de Asuntos Exteriores del bloque admitieron en su momento que la UNRWA era indispensable para proporcionar al menos suministros básicos a la población de la Franja de Gaza en la actual situación de guerra. Según un portavoz de la ONU, las Naciones Unidas todavía están esperando documentos y datos de inteligencia de Israel.

La UNRWA ayuda a los palestinos en la Franja de Gaza con agua y alimentos, entre otras cosas. Imagen: Abed Rahim Khatib/Anadolu/picture alliance

Aumento de ayuda humanitaria

La Comisión Europea también anunció que aumentaría la suma de su ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en 68 millones de euros. Estos nuevos fondos deberían ser utilizados preferentemente por organizaciones de ayuda internacional, como la Cruz Roja o la Media Luna Roja. Los fondos se sumarán a los 125 millones de euros ya previstos para este año. La cantidad total de ayuda humanitaria para los palestinos que puede utilizar la UNRWA o las organizaciones internacionales asciende, por tanto, a 250 millones de euros.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, justificó el aumento de la ayuda de este modo: "Apoyamos al pueblo palestino en la Franja de Gaza y en otras partes de la región. Los palestinos inocentes no deberían tener que pagar el precio de los crímenes de los terroristas de Hamás. Están terriblemente expuestos a condiciones que ponen en peligro sus vidas debido a la falta de acceso adecuado a alimentos y a servicios básicos".

La Comisión Europea es el tercer mayor donante de la agencia de ayuda a los palestinosde las Naciones Unidas. La cuestión crucial para la UNRWA ahora es cómo se posicionan los dos mayores donantes. El primero, Estados Unidos, y el segundo, Alemania, también suspendieron sus pagos en enero. Si Estados Unidos y Alemania no pagan según lo previsto, la UNRWA tendría serias dificultades financieras a finales de mes.

Manifestación en Israel por la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás. Imagen: Maya Alleruzzo/AP Photo/picture alliance

No hay una posición unificada en la UE sobre el conflicto

La evaluación de la situación en la Franja de Gaza por parte de los 27 estados miembros de la UE no es uniforme. Alemania quiere garantizar atención humanitaria para el pueblo de la Franja de Gaza, pero se abstiene de criticar a Israel. La operación militar contra la organización terrorista Hamás está justificada y es necesaria, afirman desde Berlín.

La ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, anunció el jueves (29.02.2024) un nuevo aumento de la ayuda humanitaria. Al igual que las Naciones Unidas, también pide un "alto el fuego humanitario” para mejorar la situación del suministro. Entonces se podrían liberar a los rehenes y evitar más muertes entre la población civil, escribió Baerbock en X.

Otros miembros de la UE, como España e Irlanda, critican las acciones de Israel y han escrito a la Comisión Europea pidiéndole que suspenda temporalmente el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel. Esta solicitud está siendo examinada actualmente, dijo el portavoz de la CE Eric Mamer en Bruselas.

La Comisión Europea no quiso adoptar una postura definitiva sobre las numerosas víctimas que murieron este jueves, cuando un convoy de ayuda llegó a la Franja de Gaza. La presidenta de la CE, von der Leyen, pidió una investigación internacional independiente sobre el incidente. "No podemos evaluar lo que pasó. No asignamos culpas. Primero tenemos que averiguar qué sucedió", dijo su portavoz. Hamás acusa a las tropas israelíes de disparar contra la multitud. Israel atribuye las muertes al pánico masivo durante la descarga, o al posible saqueo de camiones que transportaban suministros de ayuda.

