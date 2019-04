“La UE que hemos conocido desaparecerá”

DW: Su último libro tiene un título sorprendente, "Después de Europa". ¿Nos quiere decir que Europa ya no existe?

Ivan Krastev: El libro expresó mi desacuerdo con quienes dan por sentada la existencia de la Unión Europea. No digo que la UE se vaya a desintegrar. Pero la UE que hemos conocido durante los últimos 20 o 30 años desaparecerá. ¿Es esta una visión pesimista? No, porque la UE ha estado cambiando mucho durante las últimas décadas. Mi argumento está dirigido contra aquellos que están convencidos de que nada puede pasar porque la Unión Europea perdurará y la crisis actual es normal. No, es una crisis más radical que cualquier otra que hayamos experimentado antes.

Muchos países de Europa del Este parecen bastante resentidos con la UE. ¿Por qué?

Pertenezco a la generación europea oriental de 1989. Hasta entonces, "Europa" significaba "Europa occidental". Así, la utopía de 1989 fue una utopía de la normalidad: queríamos ser normales y la normalidad significaba vivir como los europeos occidentales. La transformación que tuvo lugar se basó en la idea de que debíamos imitar a Occidente. Algunas de las crisis que vemos actualmente en Europa del Este expresan una revuelta contra la imitación. Una parte del problema que ves en Hungría o Polonia es un retorno a la tradición. Se parece al tipo de resentimiento que se ve en la segunda generación de inmigrantes, que comienza a cuestionar su identidad. Este es el caso en muchos estados de Europa del Este.

Por otro lado, los europeos del Este están acostumbrados a los cambios políticos...

Sí, esto es muy importante. Imagina la utopía del comunismo en los años 30 y 40: estás tratando de construir una sociedad que nunca existió. Esto es totalmente abstracto, una utopía que existe solo en los libros. Pero esto era exactamente lo que explicaba su constancia.

Ivan Krastev: ¿Puede la UE sobrevivir a un posible retorno del Reino Unido?

Paradójicamente, los europeos orientales comenzaron a imitar a las sociedades existentes tras el fin del comunismo, las de Occidente, que cambiaron mucho durante los últimos 30 años. Imagina un polaco conservador: en 1985, soñó con Europa occidental y dijo que nosotros, los europeos del Este, deberíamos ser "normales". Desde su perspectiva, "normal" significaba –a diferencia de lo que ocurría en los países comunistas- que se respetara a la Iglesia. Y entonces descubre que este "Occidente" que ha estado imitando es escéptico en relación con la Iglesia, todo lo contrario de lo que él cree que es "normal". De manera extraña, Europa del Este se convirtió en víctima de una idea casi esquizofrénica de la normalidad. Entonces la pregunta es: ¿Dónde puedes encontrar una utopía hoy?

¿Qué pasa con la gente en Europa occidental? ¿Están buscando también una utopía?

Piensa en los "Gilets Jaunes" en Francia: se ponen sus chalecos amarillos para ser vistos. Desde este punto de vista, hay muchas personas que, básicamente, no se sienten representadas en la vida pública. Están convencidos de que las decisiones tomadas en Bruselas no reflejan sus problemas reales. De cierta manera, los "chalecos amarillos" representan a todas las personas fuera de las principales ciudades, que piensan que los Gobiernos y la Comisión Europea no los entienden. Esta gente no le teme al fin del mundo. Pero le teme al fin de mes.

Otro grupo es el que yo llamo de "los no escuchados". Son muy visibles y, en su mayoría, jóvenes. Los manifestantes contra el cambio climático, por ejemplo. Su mensaje es: Probablemente somos minoría, pero queremos ser escuchados porque necesitamos políticas para nuestro futuro en 30 años, no solo en 3 años.

Y luego tienes el tercer grupo, los inmigrantes. A diferencia de los otros grupos, ellos no quieren ser tan visibles. Mientras que los "chalecos amarillos" sufren porque nadie los ve, los inmigrantes tienen la sensación de que todo el mundo los está mirando, y ellos solo quieren que los dejen en paz por un tiempo. Así que tienes tres formas diferentes de ilusiones políticas.

Algunos europeos parecen haber perdido toda esperanza, especialmente en la era del "brexit”...

Yo estaba muy disgustado con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero ahora pregunto: ¿Puede la Unión Europea sobrevivir a un posible retorno del Reino Unido? Y esta no es una pregunta retórica, porque el Reino Unido que podría decidir regresar no sería el mismo que el que quería abandonar la UE. Es una sociedad muy dividida y resentida. La humillación que ha experimentado Gran Bretaña no se puede excluir del análisis. Sin embargo, ningún partido político importante en la UE aboga actualmente por abandonar la UE o el euro. Por lo tanto, en alguna medida, el "brexit” primero desestabilizó y luego estabilizó a la Unión Europea.

¿Y Alemania? ¿Podría liderar la UE?

En Alemania, la frontera menos protegida es la que existe entre los partidos políticos de la corriente principal y los más extremos. La gente se está moviendo en todas direcciones: no solo de los partidos mayoritarios a los partidos populistas, sino también al revés. Este nivel de confusión, este miedo al futuro, refleja también la mentalidad de una sociedad que envejece. La forma de pensar de Alemania sobre el mundo se asemeja a la perspectiva de los jubilados y los fondos de pensiones.

Entramos en un período en el que Europa probablemente va a hacer algunas cosas arriesgadas para tener éxito. Alemania parece muy estable y exitosa, pero al mismo tiempo muy adversa al riesgo. Queda por ver si esta aversión al riesgo ofrece a Alemania el liderazgo de la Unión Europea.

Ivan Krastev es politólogo, presidente del Centro de Estrategias Liberales en Sofía y miembro permanente del Instituto de Ciencias Humanas de Viena.

